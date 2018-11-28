獨家〉道道百元有找超佛心 點8號港點專賣店台北開賣

2018年11月28日 09:02 工商 姚舜

〈鮮蝦腐皮卷〉內有白蝦、豬肉和韭黃，並用了香油和蔥油提味。（圖／姚舜）

〈蒜香蒸排骨〉是將帶骨豬肉醃漬入味後與芋頭一起蒸，並用了豆豉提味。（圖／姚舜）

〈點8號〉菜單上除港點外並有煲粥可選擇，其中每碗80元的〈皮蛋瘦肉粥〉內月豬肉與皮蛋和鹹蛋。（圖／姚舜

用橢圓形小蒸籠現蒸的〈點8蝦餃皇〉每籠88元，內有2個摺子立體的蝦餃。（圖／姚舜）

〈蝦餃皇〉的內餡豐富飽滿、皮薄透亮，每籠２個８８元。（圖／姚舜）

每盅88元的〈香菇滑雞盅飯〉，雞肉光滑嫩，並配了一朵大香菇添香，隨飯並會附上一醬汁可淋在飯上提味。（圖／姚舜）

〈翡翠竹笙餃〉的餃皮是用菠菜汁染製，內餡有竹笙、長菠菜和蝦漿。（圖／姚舜）

〈翡翠竹笙蝦飯〉內餡中的青綠色菠菜，讓這道港點形色更誘人。（圖／姚舜）

〈金網鮮蝦腸〉是用米網包著鮮蝦 再炸，最外層再包覆著滑潤的腸粉，每份98元。（圖／姚舜）

內餡紅中帶綠的〈翠玉叉燒腸〉，內餡是叉燒肉與香菜，是新派腸粉。（圖／姚舜）

焦糖馬蹄糕〉是用馬蹄粉和用紅糖煮的焦糖混合，再加了俗稱「馬蹄」的荸薺蒸製成糕，是古早味的港式甜糕。（圖／姚舜）

點8號的〈臘味蘿蔔糕〉每份訂價５８元，價格比市場同業便宜。（圖／姚舜）

上面加了蟹籽點綴的〈蟹籽燒賣皇〉，形色更加誘人，每籠２顆８２元。（圖／姚舜）

為確保竹製蒸籠衛生，〈荷香珍珠雞〉在荷葉外層還包了一層油紙，上桌時乾淨清爽。（圖／姚舜）

〈荷香珍珠雞〉的糯米飯內有叉燒肉丁、火腿丁、鹹蛋和香菇，用荷葉包裹蒸製後帶有清香。（圖／姚舜）

定位為港點專賣店的〈點8號〉，裝潢其實非常簡單親民，但不失整潔舒適。（圖／姚舜）

位在台北市大巨蛋商圈的〈點８號〉，已正式開始試營運，因為「價格夠親民」，所以沒有推出特惠促銷活動就已吸引很多人上門。（圖／姚舜）

天蔥國際跨足港點市場開設〈點8號〉港點專賣店，總經理齊國興（右）請到資深港點主廚黃偉明坐鎮。（圖／姚舜）

又有平價港點專賣店新開張！看好港式庶民美食在台灣外食餐飲市場潛力，天蔥國際將經營觸角延伸至港式點心，收購在上海大眾點評「浦東新區粵菜排行榜」前10大的〈粵8號〉港點專賣店，並在台又成立〈點8號〉新品牌，插旗台北大巨蛋商圈近國聯飯店的〈點8號〉在台第一家門市並已開始試營運。

有別於傳統港點茶樓的港點會依大、中、小的訂價方式，〈點8號〉的港點一律都是採兩人份設計，且「道道百元有找，每份都現點現蒸」，最貴的98元、最便宜的38元，普洱、香片或烏龍茶的茶資每人10元，每人平均消費客單價約300元上下，庶民訂價策略加上港點師父手藝不差，做出的港點不走花俏路線而以正統道地出擊，卻非常具市場競爭力，預料將使同樣屬港點專賣點的〈添好運〉面臨強勢對手。

同樣都在上海，且同樣都屬粵菜菜系，更耐人尋味的是品牌中都有個「8」字，所以有人將〈粵8號〉與上海米其林摘星粵菜餐廳〈喜粵8號〉混在一起，以為〈粵8號〉是〈喜粵8號〉副品牌，稍早更有媒體誤以為〈點8號〉是〈喜粵8號〉來台開的港點分店。為此，天蔥國際總經理齊國興特鄭重表示，〈粵8號〉與〈點8號〉和〈喜粵8號〉其實完全沒有關係。由於天蔥國際在台灣是股票上櫃企業，為此天蔥還特別發重訊公告澄清。

齊國興表示，品牌名中有「8」字，純是因8在華人社會寓意吉祥。他還說，以後集團作上海菜就會叫「滬8號」，作川菜就叫「川8號」。如今在台北開港點專賣點就叫〈點8號〉啦。

在香港或澳門，「飲茶」這件事以時下流行講法就是「生活中的日常」。而「「一盅兩件、飲?茶沒」則是飲茶文化的神髓。過去，港人飲茶都在茶樓，〈添好運〉以港點專賣店型式崛起市場，還在米其林指南中摘星，使得港點專賣店獨立成為一種餐飲業態，而上海〈粵8號〉與台北〈點8號〉都是這種業態。

已在試營運的〈點8號〉其實不大，裝潢中規中矩不走奢華花俏路線，卻仍不失明亮舒適，近50坪的空間、60個客席座位，聚焦做好專賣點該做好的事，好好吃頓飯不是問題。

〈點8號〉的菜單主攻現做蒸點、港澳臘味盅飯，以及正統港粵式煲粥。港點連鹹帶甜就20款，臘味盅飯5種，「由生米煮到熟飯」的煲粥則有3款，不論是那種品項，道道都是百元有找，38元就可以嘗到古早味的〈焦糖馬蹄糕〉，〈臘味蘿蔔糕〉一份58元，其它多數港點價位都落在88元，煲粥一律都是每碗80元，臘味盅飯一律88元。

便宜，會不會貨不好？不會！〈點8號〉的港點皆與上海〈粵8號〉同步，作法工序也採一致標準。食材除非台灣買不到，否則也都與上海一樣，一如齊國興口中三不五時就強調的：CP值！〈點8號〉就是要強攻CP值。

〈點8號〉港點傳統中有創新，如〈翠玉叉燒腸〉在腸粉中包入叉燒肉與香菜作餡，紅綠相間、並藉香菜中和叉燒的油膩。外皮金黃酥脆的〈鮮蝦腐皮卷〉除有飽滿彈牙的白蝦，餡中並有韭黃。〈翡翠竹笙餃〉內除蝦肉外並有竹笙和菠菜，綠色餃皮是在麵粉中拌入菠菜汁而成，蒸熟上桌、形色味皆很誘人。

金銀蛋，指的是鹹蛋和皮蛋。〈點8號〉的〈皮蛋瘦肉粥〉內除了有肉絲，就兼有金銀蛋，色味皆好。〈金網鮮蝦腸〉是以酥炸成金黃色的米網取代油條，再包捲白蝦為餡，最外層再用滑潤腸粉皮包覆，這作法近年在港澳港點店很流行，台灣不少觀光飯店粵菜餐廳菜牌上也都有，不同的是在〈點8號〉每份要價98元，對家庭客或中產外食族而言，很有吸引力。

有沒有「遺憾」？有！就是傳說中〈點8號〉的鎮店招牌〈金莎菠蘿包〉試營時嘗不到。齊國興表示，原因是這結合波蘿酥皮與流沙包的「新派港點」是烤製的，但指定規格的烤箱還來不及進到廚房，大約要再等半個月才會供應，真是殘念啊！

目前〈點8號〉營業時間從上午11點到晚上10點，齊國興表示，俟餐廳運轉更順暢後會延長營業時間到凌晨1點。換句話說，不久後台北市將再增專賣港點的深夜食堂啦。

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