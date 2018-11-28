杜紫宸：「非核家園」從來不是爭議 2025才是

文化大學知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸。（圖／本報資料照，陳政錄攝）

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中時電子報
/綜合報導

文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸今天指出，台灣急速停核的條件並不成熟，非核家園從來不是爭議，2025才是，因為機會成本與風險太高。他也表示，這次選舉與公投明顯反應民眾對現有執政績效的不滿，民進黨內兩岸政策務實聲音已經出現。

杜紫震今天接受資深媒體人黃清龍專訪，就九合一選後民進黨的兩岸政策及經濟議題做出充分討論，並就新當選高雄市長的韓國瑜該如何大力拚經濟給出了幾點建言，以及公投的以核養綠對上民進黨2025非核家園的看法。訪談內容如下：

Q1：經濟議題與兩岸關係是這次選舉主軸，選後大陸喊話歡迎城市交流，藍營縣市也準備成立兩岸小組，明年的兩岸交流很可能出現「地方包圍中央」態勢，您對民進黨及國民黨各有何建議？

Ans：兩岸政策是中央政府的職權，但是增加交流地方政府應該沒有限制。12/20台北上海的雙城論壇，結論有沒有牛肉是一個重要指標。柯文哲如果要選 2020 總統，雙城論壇一定務虛，反之，將會有務實突破。

這次選舉與公投，雖然沒有直接證明民眾接受九二共識，但是明顯的反應民眾對現有執政績效的不滿，民進黨內已經有兩岸政策務實聲音出現。

給民進黨的建議：1.表態考慮在ECFA框架下重啟經濟合作談判，2.中美貿易戰，如果台灣失去利益，要有對策，要做出交代。

給國民黨的建議：先對民眾提出幾個重要、簡單的經濟合作訴求，爭取多數民意支持，避免戰場被侷限在九二共識的口水戰 ，在此也同様呼籲對岸。

Q2：川普放話加徵 2500 億美元大陸產品關稅，貿易戰火可能燒向蘋果，明年台灣經濟怎麼辦？

Ans：目前看不出來習近平有在 G20 川習會做大幅讓步的可能性，川普老羞成怒，加碼關稅的可能性很高，明年 1 月 1 日是重要時點。魏哲家昨天公開表示對台灣半導體產業會有影響。我認為，如果川普關稅加碼，對台灣經濟將產生三個重大影響：

風向變了？民進黨擬不擋縣市長登陸交流

1. 在大陸製造出口美國的台灣大型企業，全部都是台灣上市公司，不只影響獲利回返，而且影響在台灣的設計與全球運營服務供應鏈。

2. 造成全球供應鏈亂竄、成本增加、效率降低，原先穩定局勢被打破，韓國、日本、美國會進來搶單 ( 不是只有台灣廠商會布局東南亞，韓國在越南/印尼，日本在泰國，已經有龐大的生產製造 )。

3. 倒逼中國大陸加速發展一條龍產業策略 ( 也就是紅色供應鏈 ) 向微笑曲線兩端發展，取代台灣廠商原先扮演的角色。

但短期，美國因 301 法案採取的關稅措施，允許有排除條款，蘋果如果有差別稅率，反而增加市場相對競爭力，不知道蘋概股在跌什麼？

Q3：韓國瑜説要讓高雄人賺大錢，除了改善兩岸關係讓貨出得去、人進得來之外，對於高雄的經濟發展，您有何建議？

韓國瑜既然當選，至少有四年時間，不應該病急亂投醫，應該從中長期好好想想：高雄應如何發展經濟？一直掀鍋蓋，飯是煮不熟的。

1. 高雄石化産業轉型是大事，怎麽做？如何步步轉？

2. 吸引陸日韓客觀光，不能只放煙火，不做炸藥；

3. 農漁産品外銷要機制化，不是一單一單做；

4. 科技産業發展關係高階白領回流。如何推動橋頭、路竹、鴻海落地？

Q4：三個與能源相關的公投都通過，民進黨政府 2025 非核家園面臨考驗，您的建議？

公投結果顯示：民眾普遍理解：反核的代價如果是空污，或是風電帶來的用電成本增加，台灣急速停核的條件並不成熟，要再想一想。其實 “非核家園” 從來不是爭議，2025 才是，因為機會成本與風險太高。

過去兩年，我一直主張核三應該規劃延役 10-20 年，一是減輕海上風電興建的速度壓力，二是可提供台積電 3-5 奈米新廠的巨量用電需求，現在看起來可能被民進黨趁勢接受(原先騎虎難下，現在反而解套了)。

(中時電子報)

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