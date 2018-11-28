陸城軌交通「大而不強」學界業界爭高品質

2018年11月28日 09:20 旺報 李鋅銅

截至2017年，大陸開通軌道交通的城市已有34個，線路里程超過5000公里，其中地鐵里程達3884公里，運營規模居世界首位。2017年大陸城軌累計完成客運量185億人次，居全球第一，在建線路6200多公里，占全球同期建設規模的75%。

中國城市軌道交通協會副會長宋敏華表示，大陸作為城軌交通大國卻「大而不強」，在裝備核心技術、品牌知名度、線網規劃的前瞻性和科學性、運營管理的人文化和個性化以及自動化和智慧化應用等方面與國際先進水準仍有差距。

27日，以軌道交通邁向高品質發展為主題的2018軌道交通·杭州灣高峰會議開幕。會議圍繞軌道交通與浙江大灣區規劃、城市化及裝備製造產業佈局的深度融合，邀請學界、業界專家共同探討軌道交通規劃建設、TOD(“以公共交通為導向”的開發模式)、裝備產業、數位智慧等，進一步發揮軌道交通產業的帶動作用。

西南交通大學首席教授翟婉明從高鐵、重載鐵路、城市軌道交通、磁懸浮交通等軌道交通領域出發，分析了目前大陸軌道交通發展的前沿科技與面臨的挑戰。他表示，以高鐵為例，到2020年高鐵總里程將達到3萬公里，2030年將達到4.5萬公里，骨幹高鐵網將從「四縱四橫」變成「八縱八橫」。

他表示，在此過程中面臨的科技難題包括高鐵線橋結構設計標準、運營維護技術標準、高鐵系統即時監測與安全預警技術等。目前亟待開展高鐵運營維護控制限值研究，建立適應大規模、複雜多變環境條件下，完備可靠的監測預警和應急救援安全保障體系。

(旺報 )