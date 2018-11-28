苗栗新秀縣議員張可欣 成全縣最年輕3選區最高票

張可欣傳承父親張太陽政治香火。（陳慶居攝）

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新秀張可欣選區內最高票當選縣議員，親友紛上門祝賀。（陳慶居攝）

苗栗縣此次鄉鎮市長及縣議員選舉，可以說是女力大爆發，頭份市選出了首位女市長，縣議會也選出了12席的女議員，其中第3選區的縣議員當選人張可欣，是下屆最年輕也是選區內最高票的新秀，她是前議員張太陽的女兒，外界譽為「太陽的後裔」，認為名副其實。

此次五合一選舉，苗栗縣各級民代選舉結果可以說是女力大爆發，像第3選區的張可欣，一口氣囊括8600多票，成為選區內最高票當選人，新秀出頭尤其讓外界矚目。

張可欣是前縣議員張太陽的女兒，從參選之後即被譽為「太陽的後裔」，即使張可欣是個政治素人，但她父親張太陽曾任多屆鎮民代表及縣議員，擁有雄厚的政治背景，因此在張太陽逐漸淡出政壇後，她成為張太陽接班人的不二人選。

張可欣在此次選舉中，囊括第3選區8000多票以最高票當選，固然顯示父親張太陽在基層的實力之外，也讓這位形象清新的當選人，讓選民印象深刻。

張可欣是全縣最年輕的縣議員當選人，她提出的免費營養午餐、免費教本書等優惠，同時也建議爭取經費改善生活機能，健全老人與婦女福利政策、推動產業觀光開發及爭取重症醫療資源等重要任務。

另外，台電通霄發電廠的員工，也以在地員工優先雇用，讓在地青年也有工作機會，共同為生活挹注精神與活力。張可欣不以此自滿，她希望能為鄉親做好最優質服務，也讓地方鄉親獲得最好照顧。

(中時 )

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