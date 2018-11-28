這次選舉韓流不是關鍵 胡幼偉：是這3個字引共鳴

這次選舉政黨版圖大翻盤，難道只是韓流造成的嗎？學者胡幼偉認為，「發大財」才是主要關鍵字。(中時報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

相對於民進黨雪崩式大敗，今年國民黨一舉拿下15縣市，成績相當亮眼，政黨或媒體多歸因於韓國瑜掀起的韓流發威，但政黨版圖大翻盤，難道只是韓流造成的？學者胡幼偉認為，「發大財」才是主要關鍵字，是發財願望引起全台共鳴！

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書上表示，這場選舉最關鍵的詞語，有人認為是「韓流」，但他倒覺得是「發大財」起了作用！

他說，所謂韓流，講到底其實就是財流，是發財願望的全台共鳴！因此，發財二字成了民進黨的死穴！在這次選舉中，民進黨被正式定位成「阻礙人民發財黨」。這樣的話，這個黨就確定沒救了！

胡幼偉認為，從今後，國民黨的一切選舉宣傳，只要強調民進黨的反發財特色，民進黨就完了。因為民眾有「被民進黨統治，就絕不會發財」的親身體驗，而且是很深刻的體驗！

胡幼偉建議國民黨，應該大力宣傳「民進黨下台，人民發大財！」「拒投民進黨，台灣發大財！」「民進黨不倒，日子不會好！」這些話要反覆地講，不停地講、有機會就要講，講到全台民眾都能朗朗上口才行！

胡幼偉最後說，這些話人民會聽得進去，因為這不是宣傳，而是大家的共同生活經驗！要滅民進黨其實並不難，就是要靠「發大財」這三個字！三個字就夠了！

(中時電子報)

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文章來源：胡幼偉臉書

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