2020對決關鍵時刻 他揭藍綠兩黨第一時間都犯兩大錯誤

2018年11月28日 09:10 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉甫結束，緊接著2020年總統大選將登場！前國民黨立委孫大千認為，此時此刻正是國民黨和民進黨2020對決的關鍵時刻，但他直言，這兩黨在第一時間，都做出錯誤的因應策略。

孫大千在臉書指出，國民黨的錯誤包括一、在勝選之夜，黨中央應該公開宣示改革的決心，而不是出來邀功搶位。「因為，這是人民的勝利，不是國民黨的勝利」。二、黨中央應該全面改組中常會，由15位當選的縣市長在黨內形成有決筞力量的關鍵多數，而不是藉由增加人數的方式，把他們納入已經是橡皮圖章的中常會，稀釋他們的影響力，來為黨中央背書。

至於民進黨錯誤，孫大千說一、因為政府對人民冷漠，所以人民對政府無感。台灣人民已經用選票把民進黨死當了，蔡英文竟然還在硬拗，強調改革的方向沒有錯。如此的執迷不悟，冥頑不靈，真的是不見黃河心不死嗎？二、民進黨推出的菜單，不符合市場需求。執政黨所熱衷的政策，根本不是人民所期待的。然而，民進黨的政治人物現在還在討論，為什麼沒有辦法把政策向人民做一個清楚的解釋，才導致民眾的誤解。「這和當年國民黨失敗後所做的檢討，不是完全一樣嗎？」

「今日民進黨的敗選，就好像是2014年的國民黨一樣」。孫大千感嘆表示，若這兩大主要政黨永遠都在重蹈彼此的覆轍，難道台灣人民永遠都只能選一個「比較不討厭」的政黨嗎？

(中時電子報)