楠西果農之家 貓狗雞豬趴趴走

2018年11月28日 09:18 中時 劉秀芬

果農之家放養了一百多隻日本觀賞用雞，從外頭就可以看到雞在草坪上覓食。（江仲緯提供）

果農之家今年又多了1隻寵物豬，平時就在農場趴趴走。（江仲緯提供）

位於台南楠西區密枝里的「果農之家」餐廳，是許多人到曾文水庫遊玩時的聚餐首選地點，水果餐遠近馳名，近年來結合社區發展，推廣里山生活體驗，成為生態休閒旅遊的新景點。而果農之家養的1隻豬、兩隻貓、3隻狗、上百隻雞，也可算是特色之一。

果農之家老闆江仲緯說，兩隻貓都是自己來投靠的，平日喜歡到處跑到處睡；兩隻土狗則是鄰居田裡浪狗生的小狗，他看了可憐就領回來養。來用餐的遊客除了可以享用美味特色水果餐，餐後可到旁邊農場、森林步道散步，江仲緯有空時也會當起導覽員，而他家的兩隻溫馴的土狗也會一前一後跟著去巡視地盤。

江仲緯可說是青年返鄉的代表，分擔家裡農場、餐廳工作，同時擔任社區發展協會理事長，進行農村再生、社區營造，推廣里山生活。果農之家餐廳旁就是一個大草坪，是用餐遊客最愛溜小孩之處，農場旁有路可通往社區整治好的桃花心木林步道，而江仲緯在農場放養了上百隻日本觀賞雞，平日就在林間果樹下覓食。

除了要忙餐廳、忙農場的事，江仲緯還要想著如何推動社區發展，如何推銷當地小農特產，讓遊客深入了解社區生態特色，讓遊客看見密枝之美。朋友看他農場這麼大，又是生態友善農場，太適合動物居住，今年又送他1隻小豬託養。於是，果農之家快變成動物之家，還好貓狗豬雞都和平相處。

其實，農委會曾推薦35條優質農村體驗路線，其中一條「百果森山林 密枝嬉遊趣」的森林步道，就是江仲緯與密枝社區整治的成果。遊客若來果農之家用餐，大人吃完聊聊天、到步道散個步吸收芬多精，小孩看雞看小豬、玩貓、逗狗，大人充電、小孩放電，一舉兩得。

(中時 )