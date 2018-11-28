匪搶名醫妻再犯案 恐適用「三振法案」不得假釋

友善列印
中時

4年前曾在北市永康商圈犯下名醫彭瑞鵬妻子林瑞瑩搶案的男子胡同文，出獄僅1星期，結果胡嫌又回來永康街隨機持刀搶劫女子遭羈押，針對媒體報導胡嫌是「假釋」出獄一事。法務部矯正署今早澄清，胡嫌因是重罪累犯，適用假釋的「三振法案」規定，因此依法不得假釋，胡嫌是在11月18日期滿出監。

法界人士說，如果胡嫌再因涉持刀搶劫女子一案，被依強盜罪被判處5年以上有期徒刑確定，依法胡嫌仍適用「三振法案」假釋規定，將不得假釋，必須要服刑期滿才能再出監。

法界人士說，2006年7月1日《刑法》修正，其中《刑法》第77條假釋規定，採納美國「三振法案」精神，提高重罪3犯的假釋門檻，規定曾犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪（如殺人、強盜、擄人勒贖等）的「累犯」，於假釋期間、受刑執行完畢或執行期間獲赦免，但又於5年內再犯重罪，將不得假釋。

胡嫌2014年1月8日早上10時許，在永康街商圈埋伏行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出且手提大包包的林瑞瑩，趁林婦走到巷弄人煙稀少之處，持預藏的摺疊刀猛刺林婦臉部及頸部行搶，造成林婦右眼、右耳、後頸，致林婦毀容，被加重強盜罪判刑5年確定，入監服刑。

胡嫌本月18日刑滿出獄，因缺錢花用，竟於25日早上10時20分，又於北市永康街、信義路口，持美工刀隨機搶劫落單女子，並朝女子臉上劃3刀。北檢26日訊後，將胡嫌聲押獲准。

(中時 )

選輔輔到滾床單？KMT男女主任驚… 台南安順戴奧辛汙染案 二審判賠1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。