匪搶名醫妻再犯案 恐適用「三振法案」不得假釋

2018年11月28日 09:39 中時 陳志賢

4年前曾在北市永康商圈犯下名醫彭瑞鵬妻子林瑞瑩搶案的男子胡同文，出獄僅1星期，結果胡嫌又回來永康街隨機持刀搶劫女子遭羈押，針對媒體報導胡嫌是「假釋」出獄一事。法務部矯正署今早澄清，胡嫌因是重罪累犯，適用假釋的「三振法案」規定，因此依法不得假釋，胡嫌是在11月18日期滿出監。

法界人士說，如果胡嫌再因涉持刀搶劫女子一案，被依強盜罪被判處5年以上有期徒刑確定，依法胡嫌仍適用「三振法案」假釋規定，將不得假釋，必須要服刑期滿才能再出監。

法界人士說，2006年7月1日《刑法》修正，其中《刑法》第77條假釋規定，採納美國「三振法案」精神，提高重罪3犯的假釋門檻，規定曾犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪（如殺人、強盜、擄人勒贖等）的「累犯」，於假釋期間、受刑執行完畢或執行期間獲赦免，但又於5年內再犯重罪，將不得假釋。

胡嫌2014年1月8日早上10時許，在永康街商圈埋伏行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出且手提大包包的林瑞瑩，趁林婦走到巷弄人煙稀少之處，持預藏的摺疊刀猛刺林婦臉部及頸部行搶，造成林婦右眼、右耳、後頸，致林婦毀容，被加重強盜罪判刑5年確定，入監服刑。

胡嫌本月18日刑滿出獄，因缺錢花用，竟於25日早上10時20分，又於北市永康街、信義路口，持美工刀隨機搶劫落單女子，並朝女子臉上劃3刀。北檢26日訊後，將胡嫌聲押獲准。

(中時 )