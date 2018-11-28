遭轟普悠瑪是敗選關鍵 吳宏謀：每天壓力都很大

2018年11月28日 09:29 中時 李宜秦

昨日行政院長賴清德在立院備質詢時，鬆口表示「要剛上任三個月的交通部長吳宏謀下台不是不行」，吳宏謀今日表示，「政務官要對得起人民、珍惜每一天，每天壓力都很大」，被問及遭外界質疑是敗選關鍵，吳宏謀則說「把本分做好，尊重外界想法」。另外昨日立法院長蘇嘉全被爆將辭職競選黨主席，立委陳明文則澄清「沒這回事」。

立法院交通委員會今邀請交通部長吳宏謀、觀光局長周永暉、氣象局長葉天降列席報告並備質詢。針對昨日賴清德說的「要吳宏謀下台也不是不行」，吳宏謀沒有特別回應，僅說「珍惜每一天」。

吳宏謀被記者問及外界認為普悠瑪事件為敗選關鍵一事，選後壓力是否會特別大？吳宏謀則說，「會把自己本份做好，外界怎麼想都尊重，不只選後壓力大，每天壓力都很大」。

被問到是否會向賴清德提出請辭，吳宏謀則說「上次普悠瑪事件發生後就已提過」，也希望外界不要做任何揣測。

另外立法院長蘇嘉全昨日被爆出將辭去院長一職，參選民進黨主席，且外界認為陳明文是適合接下院長職位的其中一位人選。對此陳明文說，「沒有這回事」，他表示昨晚有至總統官邸與諸位黨內同仁用餐，總統也對縣市長連任失利的候選人表達慰問。

陳明文表示，目前聽起來蘇嘉全並沒有辭去院長選主席的想法，將會在進一步瞭解。但他也說，蘇嘉全在地方當過縣市長，也做過部會首長、國會龍頭，當然是適合領導民進黨的人選。但總召是否可以接主席？陳明文說，「下午就會知道」。

陳明文強調，無論是中生代或老一代接任主席都可以，只要是聲望足夠、領導力強、可以解決問題的人，就有能力帶領民進黨。對於外傳有民進黨基層認為蔡英文無法參選2020年總統大選，陳明文也說「沒人提出」。

(中時 )