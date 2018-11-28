台南安順戴奧辛汙染案 二審判賠1.9億 最高法院上午終極宣判

2018年11月28日 09:41 中時 林偉信

中石化台南安順廠戴奧辛汙染案，二審判決中石化賠償1.9億多元，但經濟部免賠，案件纏訟10年，最高法院召開辯論庭後，今天上午10點半宣判。

早期屬於國營事業的台鹼安順廠，在生產鹼氯過程中產生汞，透過汙泥及廢水排放導致汙染，工廠製造農業所需要的五氯酚鈉也產生戴奧辛，汙染流入附近的水域、農田，導致居民因食用當地捕撈的魚蝦貝類等，罹患糖尿病及癌症。

經濟部1982年下令裁撤台鹼公司並關廠，但5000噸的五氯酚鈉卻封存在廠內未處理，因雨水沖刷繼續造成汙染，台鹼併入中石化後，中石化也進行民營化；2007年，居民被檢查出身體內戴奧辛含量過高，於是組自救會委由律師提告求償。

當初提告的住戶約200多人，訴訟至今10年3個月，已有65人過世，由配偶子女等人繼承訴訟，目前受害者訴訟全數共414人；一審判決中石化與經濟部須連帶賠償1.6億多元，但二審改判由中石化單獨賠償1.9億元。

(中時 )