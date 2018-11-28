日旅遊勝地驚爆大謀殺 一家6口遭滅門

2018年11月28日 09:33 中時電子報 吳映璠

日本九州旅遊勝地高千穗地區驚傳大規模謀殺案件，寧靜山村裡一家六口外加到訪的一名友人慘遭滅門，警方在部分遺體身上發現刀傷。命案現場距離赫赫有名的高千穗峽谷僅數分鐘車程，加上山城平日氣氛寧靜平和，突然發生「大規模謀殺」也令人相當不安。

日本九州高千穗町發生7死謀殺事件，距離風景名勝高千穗峽僅數分鐘車程。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本九州高千穗町26日驚傳一家六口外加一名到訪友人慘遭毒手殺害。

警方先是在26日上午接獲家屬報案，稱聯繫不上72歲的飯干保生，警方到場後在屋外發現1名女子屍體，進屋後又發現3名男性、2名女性屍體，死者身上有明顯刀傷。

據官方公布的資料顯示，慘遭滅門的是飯干一家三代，成員包括飯干保生、66歲的飯干實穗子、42歲的次男飯干昌大、41歲的兒媳婦飯干美紀子、21歲的孫子飯干拓海、7歲的孫女飯干唯。

原先案發現場並未發現飯干昌大，反而是飯干昌大的友人松岡史晃倒臥在屋內，不過警方當日不久後就在附近橋下發現一具男屍，據信就是飯干昌大，疑似為自殺。

警方未在犯案現場找到行兇凶器。

高千穗町除了是旅客前往高千穗峽谷的重要門戶，這裡也是日本神道教神話與傳說的重要地點。

日本一向給人治安佳的印象，謀殺、甚至大規模謀殺都相當少見。自第二次世界大戰以來，日本近期最慘烈的大規模謀殺事件要屬2016年神奈川縣發生針對身障者的屠殺事件，造成19死26傷，案發前數月，兇嫌植松智曾表示自己有能力殺害470位身障者。

(中時電子報)