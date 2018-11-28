整合雲嘉南戒癮資源 嘉南療養院成立示範中心

2018年11月28日 10:02 中時 曹婷婷

毒品危害社會甚鉅，衛生福利部嘉南療養院成立「整合性藥癮醫療示範中心」，以藥癮個案為中心，結合雲嘉南醫療、司法、衛政及民間力量，形成藥癮治療網絡，協助藥癮者重獲新生。

行政院去年提出「新世代反毒策略」，規畫4年投入100億元反毒經費，嘉南療養院代表雲嘉南縣市提出為期3年「整合性藥癮醫療示範中心」計畫，獲衛福部審核通過，以嘉療作為平台，整合雲嘉南地區戒癮資源。

參與該計畫的單位包括毒品危害防制中心，醫學中心(如成功大學附設醫院、奇美醫院)、區域醫院、診所等，藉由整合醫學中心、區域醫院、診所、治療所，形成綿密治療網絡。

嘉南療養院成癮暨司法精神科李俊宏主任表示，嘉療在急診、門診、住院、社區外展等成癮治療服務有顯著成效，以2017至2018年非鴉片類藥癮治療方案為例，患者安心工作同時，也減少司法監禁支出及花費在毒品上的開銷，1年產生經濟效益逾60萬，是治療費用的29倍，相當值得國家持續投入。

李俊宏強調，過去因各地藥癮醫療及相關資源缺乏統整，造成治療品質難以監控、處遇不連貫，造成治療成效不佳，整合性藥癮醫療示範中心應能透過跨轄區、跨專業合作模式，以藥癮個案為中心，提升藥癮個案治療的量能與精進治療品質。

嘉南療養院鄭靜明院長指出，透過雲嘉南地區藥癮治療機構的整合，不僅能統整藥癮治療模式和專業人力，更能由中心來輔導和培植防制藥癮專才，提高就醫方便性，增加藥癮者治療動機，未來也會跟各地方檢察署合作，增加緩起訴轉介，也跟教育丶役政單位合作，進而提高藥毒癮治療處遇涵蓋率。

(中時 )