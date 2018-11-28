台北市長重投選誰？ 52萬人壓倒性選他…網：恭喜丁丁

2018年11月28日 10:01 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

臉書社團 爆料公社發表北市長重新投票。(圖／截自臉書)

2018九合一選舉甫結束，但因投票尾聲仍有選民在投票，遭外界質疑投票過程有瑕疵，甚至國民黨台北市長候選人丁守中陣營就此問題提出選舉無效訴訟，對此就有網友在網路發起投票，若北市長重選會選誰？沒想到，結果竟一面倒。對此，網友們表示，「恭喜丁守中連任台北市民」。

臉書《爆料公社》11月26日晚10點36分在社團發起投票，就【如果臺北市選舉無效重新投票，請問你會投給誰？】為題，截止日期為昨(27日)晚10點半，結果出爐，共有52萬人參與投票，台北市長柯文哲獲得高達92%的支持度，丁守中僅8%支持度，此投票計有3.2萬人按讚，4千多則留言。

對此，網友們紛紛表示看法，「非台北人終於可以投柯p了好感動」、「恭喜丁守中連任台北市民」、「謝謝爆料給我一個投給阿北的機會」、「丁丁...輸了就是輸了，別輸不起~」、「當然是阿北啊！因為阿北回來了」、「重選可能更難看哦」、「還要再等到兩點半嗎？」、「我終於能投阿北一票惹.」、

但也有網友替丁守中緩頰，「這是中選會嚴重的疏失，說真的，一邊開票、一邊投票真的很扯，如果今天換作是柯P輸了3000多票，他當然也會有權利選擇驗票，這是保護民主的機制，希望大家可以冷靜點」、「其實丁守中也在台北耕耘了很久 ！不然也不會有這麼多選票給他」。

(中時電子報)