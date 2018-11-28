春節台金線班機 12／12下午6時開放訂位

忙碌的春節疏運即將來到，台金線班機將於12月12日下午6時開放訂位。（資料照片 李金生攝）

友善列印
中時

明年春節有9天假期，交通部民航局今（28）日宣布金門管制航線將提供1202架次，共11萬5222個座位數，12月12日（周三）下午6時起陸續開放訂位。

民航局提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情況及加速清艙作業，以利後續加班機運能的規畫，今年訂票後開票截止規定和往年不同，全面修正為訂位日起（含當天）3日內完成開票，旅客要特別留意，以確保自己權益。

明年春節自108年2月2日（周六）至2月10日（周日，初六）共有9天假期。民航局規畫自108年1月31日（周四）起至2月11日（周一）為航空疏運期，共計12天。

民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的金門等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。金門航線提供1202架次，計11萬5222個座位數，後續也將視訂位狀況規畫第2波加班機。

金門管制航線航班將於12月12日（周三）下午6時到8時開放受理電話訂位及網路訂位購票，其中網路訂票部分也提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票也可免除5％營業稅，可以多加利用。

民航局提醒旅客，此次春節假期，在尖峰時段108年1月31日至2月6日台灣出發往離島方向，以及108年2月6日至2月11日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，以讓空運資源獲得更有效利用。退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

(中時 )

整合雲嘉南戒癮資源 嘉南療養院… 韓冰絕美透膚私照曝光！自爆最怕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。