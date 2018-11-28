河北化工廠爆炸 44人死傷

河北省張家口市的盛華化工於今天(28) 凌晨0時41分發生爆炸意外。目前已致22人死亡，22名傷者治。現場還有50輛大小貨車受到大火波及，燒成灰燼。（翻攝大陸央視)

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大陸河北省張家口市的盛華化工於今天(28) 凌晨0時41分發生爆炸意外。大陸央視報導稱，張家口市委宣傳部初步核實，目前已致22人死亡，22名傷者已分別送往河北北方學院第一醫院和二五一醫院等醫院救治。現場還有50輛大小貨車受到大火波及，燒成灰燼。

大陸央視報導稱，今天淩晨，河北張家口市橋東區大倉蓋鎮盛華化工有限公司附近發生一起爆炸事故。大陸公安消防派員到場搜救確認，意外中死者人數增至22人，還有22名傷者已分別送往河北北方學院第一醫院和251等醫院救治，現場已無明火。另外，共有38輛大貨車以及12輛小型車受到大火波及。現場搜救工作和事故原因調查仍在緊張進行中。

報導稱，從微博上流出的影片中可以看到，爆炸後火光衝天，現場有大量的濃黑煙冒出。醫院內有多名傷者等候救治，部份人手、腳、臉部被熏黑。

據張家口市委宣傳部官方微博「張家口發布」表示，「向事故中的遇難者表示哀悼，向受傷人員表示慰問。希望市民不要去事故現場圍觀，以免影響施救秩序。」

據悉，河北盛華化工成立於1970年，前身是張家口市樹脂廠，是大陸國有企業。2007年納入中國化工集團旗下， 是大陸化工 500 強企業，河北省百強重點民營企業，是張家口市民營經濟支柱企業。

據應急管理部官方微信消息，應急管理部高度重視，已派出副部長付建華率工作組趕赴現場，指導協助地方全力做好傷患救治、善後處置和事故調查處理等工作。

(中時 )

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