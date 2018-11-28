獨》台大校務會議串聯 盼終結校長代理困境

2018年11月28日 10:09 旺報 李侑珊

民進黨政府在九合一選舉大敗，台大校長遴選案被視為衝擊選情的原因之一，而台大正式校長迄今依舊懸缺，校務推動難以正常化，有校務會議代表近日正在串連，打算在下次校務會議提案，建議校方向法院提出假處分，解決台大校長長期代理的問題。

台大懸缺正式校長已超過一年，前校長楊泮池因論文造假風暴而拒絕連任，台大在去年6月便開始由代理校長暫代校務，直到今年1月5日遴選出新任校長，即台大財金系教授管中閔，後續依舊風波不斷，教育部迄今未頒布校長聘書，台大代理校長郭大維則自去年10月起擔任迄今。

台大一名資深教授透露，校內與郭熟識的校務會議代表，曾在不同場合好幾次向郭建議校方應提假處分，讓管上任，但郭代皆以假處分不太可能贏為由拒絕。「然而會不會贏和願不願意提，是兩回事，不免讓人質疑，郭代理校長是否有既得利益者的考量。」

該名教授指出，郭任代理校長以來，逐漸布局人事，8月1日安排台大前主秘林達德出任校務副校長，創下創校以來，首見4名副校長在位的記錄，並自暑假期間逐步布局新人事團隊，包含財務副校長、教務長及總務長在內的一級主管都在新學期上任。

該名教授還提到，郭的本職為學術副校長，在郭之前，台大學術副校長為科技部長陳良基擔任，陳良基入閣後，楊泮池便邀請郭接替陳的副校長職位，因此郭代應屬於楊泮池人馬。

台大醫學院為為台大最大的院級單位，有400多位教授，對校務頗具影響力，此外台大醫院資源龐大，一年預算達300多億。對此，該名教授說，「台大醫學院的敎授比其他學院的敎授更在乎誰擔任台大校長，理所當然希望，與醫學院熟悉及互動良好的敎授能出任。」

由於代理校長任期沒有明文規範，面對教育部不作為，不願發布校長聘書給台大，台大很可能將進入校長長期代理的情況，正式校長上任恐遙遙無期，為了解決這個問題，據了解，台大已有校務會議代表正在串連，打算在明年1月5日召開的校務會議提案，建議台大校方向法院提出假處分，解決台大校長長期代理的問題；至於此案的提出與表決，在校務會議代表占1/6席次的醫學院代表，態度最為關鍵。

而對於是否與校務會議代表會面，並接受在下一次校務會議提案，記者嘗試聯繫郭大維並未回應。

(旺報 )