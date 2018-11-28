動物園辦「野外調查」！五色鳥、蝙蝠等你來尋找

2018年11月28日 10:09 中時電子報 林宜靜／整理報導

尋寶不只在網路上，在大自然更有意想不到的發現！誤闖住家裡的蛇類、選擇在公園樹洞裡繁殖的五色鳥、鑽進冷氣機居住的蝙蝠、在都會晃蕩卻總是以為沒人看得到他的黑冠麻鷺，無論是特意尋覓或純係幸運偶遇野生動物蹤跡的經歷，總是令人驚豔與印象深刻。為了分享這類難得的都會生態體驗，12月2日台北市立動物園推出「打開探險百寶箱-野外調查」特展，邀請您運用聽覺、視覺、觸覺和敏銳的觀察力，一起解開都會區野外調查達人的任務。

動物園研究人員運用無線電追蹤等野外調查工具，來了解動物園內的野生動物樣貌。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園將在12月2日上午10點，於兩棲爬蟲動物館推出「打開探險百寶箱-野外調查」特展，開幕活動規劃了驚喜遊戲，還會邀請前50位入場的民眾抽出任務扭蛋，由台北市立動物園園長金仕謙和野外調查的研究人員協助，一起找出藏匿在人群中的食蛇龜，讓民眾體驗動物園野外調查任務的點滴，特展將持續展到109年6月30日止。

研究人員在食蛇龜身上配戴訊號發報器，好定期追蹤牠們的現況。（台北市立動物園提供）

野生動物的世界總是令人充滿好奇，動物園研究人員在園區內架設自動照相機、並運用無線電追蹤等野外調查工具，來了解動物園內的野生動物樣貌。透過拍攝到的照片、影像及定期追蹤資料，發現園區淺山環境內有許多自在生活的白鼻心、鼬獾、棕簑貓、穿山甲、麝香貓、竹雞、藍鵲、食蛇龜、龜殼花、紅斑蛇、台北樹蛙等本土野生動物。近年來野外調查除了科學研究團隊，更開始進行一般民眾可以參與的「公民科學家」計畫，透過野外調查一窺自然神秘的面紗，有興趣了解野外調查的民眾，動物園準備4個關卡歡迎您來挑戰。

走一趟「打開探險百寶箱-野外調查」特展，認識琳琅滿目的野調工具。（台北市立動物園提供）

4項野調達人大PK活動，包括「「蛇」來「蛇」去」、「聽聲辨「位」」、「慧「眼」獨具」及「渾身「解」數」4個關卡，由園長金仕謙帶領大家一起闖關，完成4項考驗的民眾，可以得到主題徽章，成為野外調查達人。

喜歡大自然的朋友，只要準備一枝筆、一本筆記、望遠鏡、照相機和探索未知的愉快心情，在盡量不干擾生態的原則下，隨處都可以進行自然觀察。您也想成為大自然的福爾摩斯嗎，來動物園參觀「打開探險百寶箱-野外調查」特展，一窺野外調查神秘又令人嚮往的大自然魅力。

(中時電子報)