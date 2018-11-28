自主聯盟籲小英：請先給台大校長！

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旺報

台大自主聯盟(今)28日發布聲明稿並指出，九合一大選結果揭曉，明白顯示人民對於民進黨政府的違法濫權感到憤怒。在諸多違法事實中，最令人不可思議的就是教育部10個多月以來，悍然拒絕依法聘任管中閔院士為台大校長。台大自主聯盟呼籲，小英政府若真的肯謙卑傾聽民意，請立即依法完成台大校長聘任程序，否則蔡總統聲稱要「虛心接受人民更高的要求」，又是欺騙人民的謊言。

台大自主聯盟表示，現今的執政者上自總統、副總統、行政院長及各部會首長，許多都是台大人，葉俊榮更是由台大法律系借調到教育部。在換掉了兩任教育部長後，葉俊榮竟然還願意配合當政治打手，知法玩法去阻止遴委會合法選出的校長上任，以一黨之私為考量，置母校前途於不顧。

台大自主聯盟重批，葉俊榮的行徑將永留台大校史，也無法想像他未來將以何面目對學生談論行政程序與正義。教育乃百年大計，教育部長更應做為年輕人表率，葉部長卻做出最壞的示範，已不適任教育部長。

台大自主聯盟還指出，執政黨政治黑手介入大學自治，卡住台大校長超過10個月，已引發天怒人怨， 值此民意如海嘯搬反撲，政府必須深刻反省改正，請拿出實際行動，向人民證實執政當局不再違法濫權，我們鄭重地要求：

1、蔡總統和賴院長正視民心之所趨，應立刻要求教育部依法行政，依據大學法第九條，完成台大新任校長的聘任程序。

2、請葉部長為台大和國家整體教育發展設想，若不能做到，就應知所進退。

(旺報 )

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