驚！「樹癌」入侵國小運動場！傳染力驚人比擬「死神」

2018年11月28日 10:18 中時電子報 林宜靜／整理報導

人會得癌症，至今仍無有效根除辦法！而樹也有「樹癌」。這就是褐根病，藉由土面下的根糾纏而傳染，所以最後整排樹皆得了褐根病而枯死！

新北市森林覆蓋率達76%，新北市政府農業局重視綠色資源，特於日前辦理認識樹木褐根病及防治課程，聘請林業試驗所褐根病專家傅春旭副研究員授課，增進樹木管理人員相關樹木管理之知識及了解褐根病的徵狀，用預防的角度來防止褐根病的蔓延，減少感染源的存在，降低樹木的死亡率，打造樹木宜居環境。

走進金山區金美國小的運動場，靠信義路這一側的圍牆內竟然沒有1棵樹，近看才發現，只剩枯竭的樹頭藏在雜草中，原來樹木跟人一樣也會生病，也會傳染，這些樹木感染了褐根病（俗稱樹癌），藉由土面下的根糾纏而一傳十，十傳二十，所以最後整排樹皆得了褐根病而枯死。

由於褐根病菌會沿著水及根系在土壤下不斷蔓延，當樹木出現褐根病病徵時，往往已經病入膏肓，難以救治，為了保全其他樹木，就得儘快移除病株，並進行土壤燻蒸消毒，將病菌消滅避免蔓延。新北市政府農業局自99年起即進行全市調查、列管並防除，迄今防除數量已達1,474株，今年查報感染褐根病之案件明顯減少，疫情已獲得控制，有效避免褐根病之蔓延。

新北市政府農業局表示，為避免樹木褐根病疫情擴散，呼籲民眾若發現公園綠地、校園或道路等公有樹木出現樹冠稀疏、葉片黃萎及不正常大量落葉等異常情形，請立即通報農業局處理。若自家私有樹木需要協助鑑定，可洽農業局（電話：02-29654824）或行政院農業委員會「林木疫情鑑定與資訊中心」

(中時電子報)