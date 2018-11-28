T-Bike前30分鐘免費優惠延長至明年底

2018年11月28日 10:37 中時 洪榮志

台南市政府交通局於2016年8月啟用台南市公共自行車系統（T-Bike），結合現有公共運輸系統，提供大眾運輸最後ㄧ哩路的服務後，28日宣布延續今年T-Bike借用後的前30分鐘免費措施，將持續優惠至明年底，歡迎市民朋友結合公車、T-Bike、步行（BBW），來場慢遊府城的低碳輕旅行。

交通局表示，綠色運具T-Bike已於市區各交通場站、停車場、古蹟觀光景點等設置55站、合計1520輛車上線服務，直到今年年底前，台南市所有的小綠T-Bike，都享有借用後的前30分鐘免費的優惠。為鼓勵市民朋友多使用低碳綠色運具，這項優惠措施將延續到2019年12月31日止。

交通局長林炎成表示，兼具通勤、遊憩雙重功能的T-Bike系統，截至今年10月止，總使用人次已超過147萬人次；各租賃站使用率前3名，依序為：台南火車站前站、台南火車站後站、成大會館站。為擴大T-Bike服務範圍，該局已爭取明年度經費，將於「安平港歷史風貌園區特定區」、「鯤喜灣文化園區」、「南台南站副都心」、「永康創意設計園區及平實營區市地重劃區」、「大新營地區」等範圍增設30站。

交通局還說，目前T-Bike可使用已註冊成為會員的台南市市民卡、一卡通、悠遊卡或信用卡租借車輛，收費方式為每30分鐘10元(市民卡5元)，單筆24小時最高100元。另註冊方式也方便簡單，只要上T-Bike官網首頁點選「註冊」，或下載T-Bike APP（支援IOS及Android系統），或是至各租賃站中控台即可註冊成為會員。

(中時 )