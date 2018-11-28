陸巨貪爆情婦上百位 舒淇慘遭影射親自開口了…

舒淇遭影射是「大陸巨貪」賴小民花名冊中的一人，讓她動怒發聲明，放話對造謠者提告。(中時資料照片)

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中時電子報
吳品瑤

今年4月，中國大陸「4大金融龍頭」之一的華融證卷前黨委書記兼前董事長的賴小民，因個人違法違紀遭到查辦，此案成了大陸中央紀委與國家監察委合署辦公後，首件偵辦的金融大案，中紀委證實賴小民與女性搞權色交易、收受鉅額財物及收賄貪汙等罪，慘遭開除中共黨籍及公職，他也因此受封「中國巨貪」，據傳他情婦無數，其中，女星舒淇遭到波及，被影射是其中之一，女神也為此給出回應。

舒淇聲明全文。(翻攝自新浪娛樂)

賴小民遭中共官方通報犯下三宗罪，被封為「大陸巨貪」，據悉，辦案人員在他家中搜出高達12億台幣的人民幣現鈔、外幣，光重量就有三噸重，還盛傳他的母親收過上億孝敬費，據陸媒報導，賴小民擁有「三個100」，分別是100多套房產、100多位關係人、100多名情婦，其中不乏家喻戶曉的女星，而昨晚推特主「曹山石」發布一則貼文，簡單寫下「賴小民 舒淇 許晴」，該文遭到眾多網友轉載引發熱議，讓舒淇深感困擾，覺得名譽受損。

舒淇捲入巨貪花名冊疑雲，其工作室為此委託新浪娛樂發布聲明，強調舒淇不認識賴小民，呼籲網友停止中傷、揣測行為，否則無論對造謠者還是侵權者皆不姑息，將採取法律行動，並保留追究法律責任的權利，而舒淇也親自上微博po文，寫下「清者清 不落濁 ～～～這世上除了生離死別 其他的都不值得難過 執著 氣惱」，打臉傳聞！

(中時電子報)

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