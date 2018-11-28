只要5秒免排隊！這5國家讓台灣護照自動通關

2018年11月28日 11:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

出國旅遊通關最怕人潮，大排長龍不僅折騰人，還非常浪費時間。在台灣也許你已申辦自動通關，出國可享快速通關待遇，到其他國家若能比照辦理，那該有多好！由於各國致力推展觀光產業，台灣人消費能力也受到重視，因此目前已有5個國家對台開放自動通關服務，台灣民眾只要提出申請並冊註，就可免大排長龍之苦，輕鬆幾秒鐘刷護照自動通關了。

1.日本

日本於2016年推出信任旅客計畫（Trusted Traveler Program，簡稱TTP），只要符合5大條件就可辦理使用通關系統。申請條件包含1.過去12個月去過日本2次以上；2.持有護照所屬國家地區為日本免簽國，而且TTP新制中可受理申請的國家；3.過去沒有被日本拒絕入境或驅逐出境記錄；4.沒有犯罪記錄；5.過去1年必須在日本或台灣政府機關、日本或台灣政府出資的機關、日本的子公司或上市公司、台灣的上市公司。

不過，該項自動通關功能僅限東京成田、羽田、名古屋中部、大阪關西國際機場等4個日本機場可使用，效期限3年，超過效期需重新申請。另需附上在日文或英文職證明書、工作資料。

2.韓國

2018年6月底簽訂「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」，年滿17歲以上就能申請。

持有效電子晶片護照前往韓國，經註冊後即可開始使用韓國自動通關服務（Smart Entry Service）。若是第一次前往韓國，因為韓國機場的註冊服務點多位於機場管制區外，所以入境尚須經人工查驗通關，建議國人可於入境通關後或出境返台前，預留時間前往註冊；完成註冊者即可使用韓國自動通關服務出境，以後再次入出韓國都可使用。

目前開放仁川國際機場第1、2航廈、金浦國際機場、濟州國際機場、釜山金海國際機場、清州國際機場，以及仁川海港國際客運第1航站、釜山港都可使用自動通關服務。

3.美國

自2017年起台灣旅客納入全球入境計畫，台人可透過美國「全球線上註冊系統（Global Online Enrollment System, GOES）」提申請，須繳付申請費用100美元，經完成雙方安全查核並通過面試後，即可加入成為會員，效期5年。

成為會員的國民入境美國時，僅須在美國主要機場Global Entry機台完成手續，即可經專用通道入境。

4.英國

2016年起推出「登記旅客快速通關計畫」（Registered Traveller Service，RTS）。RTS計畫適用資格為我國年滿18歲以上公民，持6個月以上效期的有效英國簽證，或於過去2年內短期訪英至少4次者，可自行於英國政府網站網頁註冊申辦。首次申辦費用為70英鎊，未通過審核者將獲退費50英鎊

適用機場及入境點包括英國各主要機場，以及「歐洲之星」（Eurostar）巴黎、布魯塞爾及里爾（Lille）等處入境點。

5.澳洲

澳洲去年11月宣布將台灣納為入境「智慧閘門」（Arrivals SmartGate）的永久適用國，年滿16歲持有效中華民國晶片護照，不必事前登記申請，即可於澳洲境內主要國際機場使用入境「智慧閘門」通關。

(中時電子報)