國民黨贏2018功勞不是韓國瑜？ 蔡正元列8位大功臣

2018年11月28日 10:33 中時電子報 邱文秀

國民黨在九合一大選中大勝，民進黨輸到只剩6個縣市，連深綠農業縣都丟了，「韓流」席捲全台，綠營執政超過20年的高雄也翻盤。前立委蔡正元在臉書說「不是韓國瑜啦！」說國民黨2018大勝的功勞是段宜康、吳音寧、張天欽、王世堅等8人。但網友對名單很不滿意，認為他竟然漏了邱議瑩這位催票超級大功臣。

「韓流」席捲全台，綠營執政超過20年的高雄也翻盤，就連被太陽花林飛帆「某黨推個西瓜出來都會當選」的台南市，民進黨票數也開得很難看，外界認為國民黨大勝，高雄市長韓國瑜功不可沒，「一人救全黨」。

前立委蔡正元在臉書說「不是韓國瑜啦！」國民黨贏得2018功勞不是韓國瑜，他說是以下這幾位：「1、段宜康（曲棍球）2、吳音寧（搶菜攤）3、吳茂昆（管中閔）4、張天欽（東廠人）5、王世堅（跳愛河）6、蔡英文（⋯⋯⋯）應網友要求再加上：7、彭文正8、周玉蔻。」

但網友對這名單十分不滿意，在底下補充「吳秉叡呢!!!! 怎麼可以沒有吳秉叡」、「CP值最高的是吳音寧」、「怎麼少了邱議瑩」、「陳菊（睡美人）」、「王威中(質詢北農獎金發放問題 和高嘉瑜一起質詢 結果高是第一高票當選 王就掛了 還被街口支付酸)」、「怎麼可能只有這8個」、「大家都忘了：老天爺！(823泡戰後，5000個天坑....)」、「鄭弘儀」、「你把邱議瑩、鄭運鵬、小野、阿扁、鄭弘義、三立、徐佳青...放在那了」。

(中時電子報)