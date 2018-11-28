展現五大特色 賴祥蔚：韓國瑜立下新總統應有條件基本門檻

2018年11月28日 10:39 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一大選雖剛落幕，但緊接著的2020總統大選，外界都在關注藍綠兩黨會派誰出來角逐。對此，資深媒體人賴祥蔚認為，這次選舉大贏對手15萬票的高雄市準市長韓國瑜雖未必會參選，但他的實際作為，卻立下了新總統應有條件的基本門檻。

民進黨九合一大選大敗後，黨內出現中生代接棒的聲音，包含賴清德、鄭文燦及台南市長當選人黃偉哲都被點名。根據最新民調顯示，民眾對泛綠政治人物中，賴清德以19.5％獲得最高支持度，緊追在後是18％的鄭文燦，而蔡英文僅拿到4.2%。反觀國民黨部分，泛藍政治人物中，韓國瑜以30.5%拿下最高的支持度，其次是新北市長朱立倫13.9%，前總統馬英九也獲得10.5%，最慘的是吳敦義的支持度僅1%。

這次選舉藍綠版圖全面洗牌，牽動藍綠2020年總統大選布局，外界已紛紛關注誰會代表藍綠兩黨出來參選。對此，賴祥蔚說韓國瑜已立下未來新總統的門檻，他說若想競逐總統大位者，與其急著在權力遊戲中放話或卡位，不如先認真檢視能否跨越韓國瑜立下的門檻。

賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，韓國瑜參選高雄市長的實際風範，可歸納出五大特色，包括一、以陽光的樂觀態度迎接挑戰，不批評競選對手、不使用負面競選手法；二、展現「寧可乾淨選輸，也不骯髒選贏」的道德堅持；三、用一句話就說出了民眾期望；四、告別意識形態、務實面對發展；五、善用新媒體直接跟選民互動。他說韓國瑜未必會參選2020，但他立下未來新總統的門檻，能夠跨越、甚至超越這個門檻的參選人，才可能被選民接受。

(中時電子報)