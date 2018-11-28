暗諷吳音寧？柯P開北農新總座兩條件：專業、願進議會

台北市長柯文哲今對北農總經理人選開出兩項條件，專業、要願意上議會備詢。（北市府提供）

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中時
張潼

農委會林聰賢今明確指出，北農總經理吳音寧「階段性任務已經完成」，外界解讀吳即將被撤換。對此，台北市長柯文哲今表示，他沒有別的意見，但對於未來新任人選只有兩個條件，首先是專業，接著是要願意進議會備詢；由於吳音寧任內拒絕進議會，柯這番回答也頗有暗諷吳音寧的意味。

柯文哲表示，他自己也是聽幕僚在講，才知道林聰賢對外有講話，但對他個人而言，原本就講好董事長由北市府決定、總經理由農委會決定，就按照這個「約束」，如果農委會要撤換總經理，那他們決定後把人選提出來，市府看看沒問題就OK了。

柯文哲強調，他在北農人事上沒有什麼「布局」，從來沒把這些當做選舉樁腳、組織，總經理只要專業就可以，畢竟是服務人民、農民，只要求專業，不要政治任命。他也說，2014年選市長時，自己連北農董事長、總經理是誰都不知道，當時總經理是韓國瑜，當了2年多，也從來沒動過他，少點政治、多點專業，都看表現就好，只要績效好、員工沒抱怨、政策上有配合就好啦，還是專業啦，專業就不會有問題。

媒體追問，吳音寧專業嗎？柯文哲竟然一時語塞沒有回答，最後才說，除了專業，還有一點是「要上議會」，「不要不來，都我當砲灰，我是不爽在這個地方」。因此，最後柯開出兩條件說，除了總經理的專業會要求，另外就是不管喜不喜歡，都要上議會質詢台，其他沒太多意見。

(中時 )

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