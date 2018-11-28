北市投票亂象因「他」？藍營議員9月就預言半夜都開不完票

史上最大規模的九合一併公投選舉24日落幕，10案公投導致投票大排長龍，到投票截止甚至出現一邊開票、一邊投票狀況，中選會成為眾矢之的。（圖／方濬哲攝）

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九合一選舉綁10項公投，民眾在投票所外大排長龍，被諷刺為「全民罰站」與「大選加考閱讀測驗」。許多投票所已在4點投票結束後進行開票，仍有不少投票所未完成投票。（圖／中時 黃子明）

九合一大選結束，但投開票當日，台灣出現「邊投票邊開票」的世界奇景，台北市長開票到凌晨快3點才有結果。網友虧台灣彩券要不要也「邊開獎邊賣彩券」。北市選委會主委陣前換將9月1日改由不熟民政系統的副市長林欽榮接任。9月時國民黨議員陳永德就擔憂林是工程界出身，投開票日狀況恐混亂到「半夜都還不知道當選沒？」

11月24日投開票日時，台灣出現「邊投票邊開票」的世界奇景。國民黨議員陳永德9月11日時市政總質詢就擔憂，今年公投綁大選，選票多、投票人年齡門檻又不一，加上北市選委會主委陣前換將，副市長林欽榮是工程界出身，狀況恐混亂到「半夜都還不知道當選沒？」

陳永德當時在總質詢時表示，因為柯文哲要準備選舉，9月起北市選委會主委由林欽榮接任，但林是工程人員出身，沒有選務上的經驗；而他可以預告，「今年將會是台灣實施民主政治以來最混亂的一場選舉」，他要問問作為主委的林欽榮，屆時如何區分領公投票的18歲選民與投九合一的20歲選民、選務人員招募好了嗎、投開票所找好了嗎？

當時林欽榮坦言，「今年的確比較吃緊」，他9月1日剛上任，報請中央核定新職務、總質詢結束後就會和選委會開會，但是選委會是派駐機關，過去半年都有在準備年底選舉，謝謝議員的提醒。

但陳永德當時仍認為，屆時如果有人有的票願意領、有的不願意領，或是看選票看很久、選務人員的訓練、警力的配置等，可能「到半夜都還不知道你當選了沒？」如今開完票，台北市長寶座出現爭議，陳永德當時的擔心也都應驗。

(中時電子報)

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