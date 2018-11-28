中華女足出征關島 東亞盃再演兩岸對決

2018年11月28日 11:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「甜心後衛」張愫心領銜中華隊後防力抗大陸。（李弘斌攝）

通過東京奧運首輪資格賽考驗後，中華女足28日上午再次搭機出征，這次是殺到關島角逐原本要在台灣進行的東亞錦標賽第2輪賽事。木蘭女將必須在本輪拿下第1名，才能晉級明年在韓國舉辦的4強決賽，頭號也幾乎是唯一的勁敵就是「鏗鏘玫瑰」中國大陸。

中華隊陣容與本月至塔吉克參加奧運資格賽略有變動，隊長「八萬」王湘惠與前鋒丁旗、後衛潘彥昕歸隊，但當家中後衛林雅涵告假。另一方面，在奧運資格賽4戰攻入10球的前鋒余秀菁，膝蓋傷勢比原本預期嚴重，反倒是另一射手包欣玄的踝傷恢復迅速，可望在東亞盃貢獻戰力。

包欣玄踝傷復原迅速，可望在東亞盃貢獻戰力。（中華足協提供）

中華隊將於12月1日首戰香港，3日對陣蒙古，5日關鍵戰遭遇大陸。這也是兩岸女足繼雅加達亞運準決賽後再次交鋒，當時中華隊死守全場，僅被王姍姍攻入1記折射進球，以0比1無緣爭金。

大陸此次出征關島的陣容中，少了效力於巴黎聖日耳曼的好手王霜，與美女門將趙麗娜，但整體強度依然可怕。而中華隊在亞運力抗對岸的中後衛組合林雅涵、蘇芯芸這次都不在陣中，將由「甜心後衛」張愫心與小將卓莉萍扛起重任。

中華女足行前與輔大練習賽的先發11人合照。（李弘斌攝）

中華女足出征關島東亞盃的18人名單如下：

守門員：1蔡明容、18程思瑜

後衛：2林凱玲、3潘彥昕、5卓莉萍、14侯芳瑋、16張愫心

中場：7陳燕萍、8王湘惠（隊長）、9李綉琴、11賴麗琴、13許翊筠、17何宣宜、19包欣玄、20陳英惠

前鋒：4楊雅涵、10余秀菁、21丁旗

(中時電子報)