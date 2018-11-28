《延禧攻略》金瞳阿哥險遭活埋 這款APP就可救命

2018年11月28日 11:07 中時 廖素慧

嘉義基督教醫院介紹新生兒黃疸篩檢APP的研發成果。（廖素慧翻攝）

夯劇《延禧攻略》5阿哥是「金瞳」，險遭活埋，現代科技發達，APP就可以救命，嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師周信旭與嘉南藥理科技大學28日發表新的專利Dr. Jaundice（達特黃）新生兒黃疸篩檢APP，用手機就能篩檢新生兒的黃疸指數，降低黃疸併發症的風險。

《延禧攻略》正在台灣熱播，劇中愉貴人生下5阿哥，由於眼睛發黃、渾身泛黃膚色，被指是不祥之兆的「金瞳」，險被活埋，有新手媽媽追劇，驚覺自己的女兒有類似徵象，送院後確診為病理性黃疸，不少醫護驚訝「追劇也可以救人」。

周信旭指出，約有8成新生兒於出生後2星期內會出現黃疸現象，黃疸分為生理性黃疸、病理性黃疸，生理性黃疸通常出現在出生第2、3天即出現，1、2星期後自然消退，病理性黃疸則需要治療，若黃疸值過高可能影響腦部發育。

周信旭說，新生兒黃疸出院後不易以目測檢視判斷，恐造成嬰兒黃疸延遲治療，目前常用黃疸計做非侵入性檢測，但價格昂貴Dr. Jaundice（達特黃）新生兒黃疸篩檢APP能夠用智慧型手機隨時自行檢測。

嘉基醫院表示，此APP已通過台灣、中國大陸與日本的發明專利，是目前世界上唯一通過多國專利之黃疸篩檢APP，並榮獲2018台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎、國家新創獎等多項大獎。

(中時 )