培養非行少年藝術表演能力 逆風劇團扮演Changemaker

2018年11月28日 11:13 中時 林志成

3位曾經被社會放棄的青年共同創辦「逆風劇團」，他們接納非行少年為團員，鼓勵孩子們勇敢面對挑戰。逆風劇團今年獲教育部青年署「Changemaker計畫」的支持，將透過藝術表演培訓及社區成果展演，讓這群孩子找到人生方向。

「逆風劇團」團長成瑋盛，在國、高中教育階段是老師眼中的頭痛人物，但在社工的輔導及帶領下，瑋盛因緣際會成為台北市兒童及少年諮詢代表，他從參與市政過程中了解到自己存在的價值及責任，於是在104年創辦了「逆風劇團」，透過戲劇展演與公益的結合，帶領逆風中的孩子找到生命的意義與價值。

「逆風劇團」105年向青年署提出尋找感動地圖計畫，以環島的方式走進台灣各地的育幼院進行繪本教程與藝術表演，藉此開啟劇團公益事業的道路。接著，更帶領劇團至台灣各地進行巡迴演講，為劇團的發展累積資源及能量。

成瑋盛從小就在台北市大同區長大，劇團107年透過青年署Changemaker計畫，與大同區的青少年中心合作，舉辦12次密集的藝術工作坊課程培訓，並交付青少年籌備舞台劇展演的任務，期待他們從整天無所事事，找到自己的方向，轉變為社區藝術的種子。

「逆風劇團」並與在地社區組織合作，舉辦適合各種年齡層的藝術體驗活動，串起老、中、青、幼等世代的連結，同時凝聚社區的意識。瑋盛一直秉持一個信念：「只要願意走回來，生命力與創造力的影響更加強大」，他正用自己微小的力量，改變一群青少年。

青年署12月15、16日將於台北華山文創園區中4A、B場地舉辦「青年行動，全球移動」成果展，現場設有眾多攤位，呈現關懷在地、國際參與、青年力量的行動成果，社區參與行動計畫的Changemaker們也將展現這幾個月來的行動成果活動。相關資訊可至青年署Changemaker計畫網站查詢。

(中時 )