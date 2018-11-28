影》落跑院長選黨主席？蘇嘉全：被點名的人要好好思考

落跑院長選黨主席？蘇嘉全：被點名的人要好好思考
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民進黨2018大選慘敗，蔡英文總統引咎請辭黨主席後，如今傳出蘇嘉全將先請辭立法院長職務後，轉戰角逐民進黨主席。對此，蘇嘉全表示，這不是意願的問題，而是每一個被點名的人都要思考，「當然也包括我在內」；但他強調，到現在為止還沒有最後結論。

對於民進黨主席一職，立法院長蘇嘉全表示被點名者都要思考並且承擔。（姚志平攝）

如果蘇嘉全請辭立法院長，傳出未來可能出馬角逐立院龍頭的蔡英文人馬、綠委陳明文，被問到蘇嘉全是否適合擔任黨主席時，他高度讚賞說，蘇嘉全不管是在地方當縣市長，當各部會首長，現在又是國會龍頭，「當然非常適合領導民進黨」。

立法院長蘇嘉全出席亞洲民主人權獎遴選結果發表記者會。（姚志平攝）

蘇嘉全今天主持「2018年第13屆亞洲民主人權獎」前，被問到是否將請辭立法院長參選黨主席，他說，昨天晚上總統宴請縣市長會上沒有派系會議，也沒有討論黨主席一事。

蘇嘉全說，很多人都被點名擔任黨主席，每一個被點的人，還有關心民進黨的人，都應該思考如何讓這個黨更好，得到民心繼續執政，「不管是我個人，或其他被點名的人選，都希望能夠好好思考」，讓民進黨永續執政，繼續得到人民的支持。

至於蘇嘉全個人意願如何，他強調，這不是意願問題，而是每個被點名的人選都應該好好想一下，「當然包括我在內」，但這個問題到現在都還沒有定論。

至於目前正值立法院開議期間，請辭院長是否可能被被冠上「落跑院長」的名號？蘇嘉全回應，任何職務都可能有改變跑道的權利，比如立委參選縣市長，「這問題也可以在思考範圍內」。

至於蔡英文是否已與他提及參選黨主席一事？蘇嘉全僅說，目前還沒有。

(中時 )

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