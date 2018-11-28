「31條惠台措施」陸國台辦：20省市又有新進展

2018年11月28日 11:12 中時 藍孝威

大陸國台辦自今年二月底推出「31條惠及臺胞措施」後，各省市陸續公布配套措施。國台辦發言人馬曉光今天（28日）在例行記者會中表示，自11月下旬以來，又有內蒙古自治區、湖北省武漢市、廣東省東莞市、江蘇省無錫市、揚州市推出了「31條」的具體落地措施，迄今為止已經有20個省區市的49個地方結合當地實際推出了落實的具體辦法。

馬曉光表示，在各地區、各部門推出的具體措施中，不少措施富有地方特色，給人感受非常突出，也受到了普遍關注和好評。比如，北京市明確規定，鼓勵中關村示範區的台資企業以智慧財產權質押的方式向銀行貸款，通過評審的項目可以獲得相應的補貼；上海市明確規定，支持台資企業參加中國國際進口博覽會的展示、銷售和採購；江蘇省明確規定，定期舉辦針對台資企業的「紫峰獎」評選活動，獲獎企業可享受相關產業的政策支持。

福建省明確規定，實施「源頭管理、口岸驗放」的閩台商品快速驗放的模式，擴大臺灣進口商品等協力廠商檢測結果的採信範圍；貴州省明確規定，支援台資企業參與貴州大資料電子資訊產業的發展，參與「健康貴州」的戰略行動；內蒙古自治區明確規定，支援台資企業參加「中蒙俄經濟走廊」建設，參加中蒙博覽會等自治區的重點會展。

馬曉光表示，目前「31條措施」的落實和推進已經取得顯著效果，可分成6大類：

一、在文教科技領域，福建省與國家自然科學基金委聯合設立促進海峽兩岸科技合作聯合基金，批准立項107項，資助經費人民幣2.73億元，130多位臺灣科學家參與了專案研究。

二、在臺灣同胞參評各類榮譽獎項方面，湖北省、江蘇省、江西省已有數十位臺胞獲評當地的「三八紅旗手」「五一勞動榮譽獎章」「青年五四獎章」等榮譽稱號。

三、在兩岸影視合作方面，大陸廣播電視節目和電視劇製作聘用臺灣人士數量的限制已經放開。兩岸合拍電視劇在主創人員比例、大陸元素、投資比例等方面均已經取消限制。臺灣人士踴躍參與大陸廣播電視節目製作，北京、上海、新疆等地廣播電視主管部門收到了多家兩岸製作公司合拍電視劇和紀錄片的意向。多家臺灣製作公司正在積極籌備兩岸合作拍片。

四、在資金支援方面，福建已有華佳彩等5個台資專案獲專項補助1830萬元、技改基金投資4.6億元。兩岸合作設立的光電集成一體化技術兩岸聯合研發中心和東南汽車研究院共獲得資助1630萬元。江蘇海門慧聚藥業等三家台企獲得省科技成果轉化專項資金，獲科技資金資助共計1750萬元。

五、在參與公共工程建設方面，台企研華科技公司與昆山交發集團達成戰略合作，將為昆山的智慧交通提供專業的解決方案。目前，已經有6個項目正在進行設計，將通過優化政府採購流程、促進台資企業產品來實現當地語系化應用。

六、在農業領域，鮮活果汁、波力食品等台企入選江蘇農業產業化省級重點龍頭企業。福建集辰農林科技等3家台資農業企業享受農機購置補貼，並有13款台企農機產品列入農機購置補貼產品目錄。

(中時 )