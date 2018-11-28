不接受國民黨補助！丁守中自籌錢再提驗票

2018年11月28日 11:12 中時 楊佳穎

在台北市長選戰敗選的國民黨候選人丁守中原向法院聲請重新驗票，昨卻突然宣布撤回，國民黨則表明願幫忙分攤428萬餘元保證金半數。丁守中28日則召開記者會，指出過去兩天接獲許多此次選務工作上違法的事實，因此律師團決心雙管齊下，立即保全證據，進行司法驗票，再依驗票結果進行當選無效或選舉無效訴訟；他也強調，驗票費用已準備好，不會接受國民黨的一半補助。

丁守中指出，此次選舉中選會、台北市選委會辦理選務過程充滿瑕疵，開票過程也疑雲重重，更別提開完票過了好幾小時才登載；過去這兩天，團隊接到許多里長、投開票所工作人員及有正義感的選民提供的選舉違法事實，像是中正區有里長反應，光是他一人就在投開票所幫丁守中救回19張廢票，士林區也有民眾在國小排隊等投票，可清楚聽見隔壁在唱票。

丁守中又說，大安區也有民眾下午4時去領票，卻發現選票已被領走，也有民眾具體檢舉並提供照片，指稱下午4時30分後，很多學校、投開票所外仍有長長人龍，根本沒人管制，且不斷有年輕人加入，還有人在排隊人群中不斷叫囂「姚已無望、票投柯文哲」卻沒人制止，網路上也在投票截止後瘋傳「趕快去救阿北」「現在去排隊都可以」。

丁守中說，因為有這些事實，律師團決定雙管齊下，一方面立即保全證據，進行司法驗票，再依照驗票結果進行當選無效或選舉無效訴訟。他表示，台灣的民主是全球華人的燈塔，自己絕對接受乾淨的失敗，但絕無法容忍台灣的民主選舉中還有骯髒的勝選。

丁守中強調，這個選舉結果，對於期待台北都市更新、期待發展建設的廣大台北市民來説，都是不公平的，不論是驗票或未來可能的選舉訴訟，目的都不是為了個人輸贏，而是為捍衛台灣的民主價值、捍衛民主選舉制度的公平正義，「丁守中絕對不會容許任何人偷了台灣的民主」。

記者會後，丁守中也立即會同律師團，前往台北地院提交驗票聲請及保證金。

(中時 )