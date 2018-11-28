中市精密園區二期標準廠房預售 30日截止申請

台中市精密園區二期標準廠房預售， 11月30日截止申請！（陳世宗翻攝）

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台中市政府為提供更多設廠空間，促進經濟發展，投資13億餘元於精密機械園區二期西側1.65公頃土地興建標準廠房，以打造智慧綠建築為目標，目前經發局正受理標準廠房4至6樓21個出售單位預售申請，將於11月30日截止，提醒有需求的廠商把握機會。

市府指出，本案標準廠規劃地上六層、地下一層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積為58,000.32平方公尺，規劃39個標準廠房單元，提供以公司為經營主體的低汙染事業(含未登記工廠)及研發機構或單位(財團法人、公司法人)申請登記。

標準廠房租售計畫採取低樓層1至3樓為出租(18個單元)、高樓層4至6樓為出售(21個單元)租售並行方案，可供租售的單元面積從358平方公尺到1,490平方公尺不等。經發局正在進行4至6樓21個出售單位的預售公告，將於11月30日截止受理。

相關預售資訊公告於市府經發局網站( http://www.economic.taichung.gov.tw )及台中市精密機械科技創新園區網站( http://tc.mw.com.tw/index.php )，提供預售手冊電子書件及相關資料公告下載，有意願申請標準廠房者請盡速提出申請。若有相關疑義，請電洽台中市精密機械科技創新園區服務中心，電話：04-23599102。

(中時 )

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