台灣明日之星 四維雙胞胎學生劉立琳、劉立琦田徑績優

花蓮縣四維高中校長蔡忠和（左起）、雙胞胎妹妹劉立琦、姊姊劉立琳、教練劉嚴澤合影留念。（范振和攝）

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花蓮縣四維雙胞胎姊姊劉立琳（右）、妹妹劉立琦（左）田徑績優，是台灣明日之星。（范振和攝）

花蓮縣四維高中觀光餐學程雙胞胎學生，16歲姊姊劉立琳與慢24分鐘出生的妹妹劉立琦，是原住民阿美族人，田徑表現優異，是校方寄予厚望的台灣明日之星。

四維校長蔡忠和今天上午說，劉立琳就讀玉里國中時，專攻100公尺跨欄、200公尺，11月中在花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會中，100公尺、200公尺、400公尺接力、1600公尺接力項目，全部奪金。9年級時參加全國中等學校運動會，也跑出400公尺接力第3名。

至於，劉立琦專攻100公尺、跳遠項目，高一參加10月底全國中等學校田徑錦標賽，在400公尺接力奪銀。劉立琦縣運中，跳出5公尺38，勇奪跳遠冠軍，但在全國錦中，過於緊張，沒有發揮水準，未能得名，相當可惜。

教練劉嚴澤指出，劉立琳強項是100公尺，此次全中錦跑出12秒09，順利取得2019年亞洲青少年田徑賽國手資格。妹妹劉立琦強項是跳遠，最佳成績是9年級時，跳出5公尺48佳績，未來加強臨場經驗，前途不可限量。

劉嚴澤很感謝哥哥國中教練劉志宏的調教，他表示，劉志宏曾任兩屆亞運田徑國手，對選手的訓練很嚴格，打下很好的基礎；也感謝慈濟醫院運動醫學中心團隊力挺，預防與治療運動傷害，他會接續好好栽培，對姊妹倆深具未來在國際賽事的奪牌信心。

劉嚴澤曾任2017年的亞洲青少年田徑賽教練，對青少年的訓練有一套，他也是四維校友，在四維當體育老師10年了，青少年國手黃庭軒、葉清華等人，都是他的徒弟，他同樣感謝母校給他訓練學弟妹的好環境。

劉嚴澤表示，劉立琳、劉立琦爆發力強，協調性好，他會加強基本動作、肌耐力重量訓練，每天上午6時30分晨運1小時左右，寒暑假則到台東移地訓練，透過交流增加賽事經驗。姊妹倆都喜歡阿美族的「亞洲最速男」楊俊瀚，以他為榜樣，期盼有朝一日能成為「亞洲最速女」。

(中時 )

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