台中花博倡議綠色自然人文 歐亞美多家國際媒體報導肯定

2018年11月28日 11:52 中時 陳世宗

台中世界花博向世界傳達綠色生產、自然生態及人文生活理念，今年11月3日開幕以來，參觀人數已突破143萬人，也引起世界各地媒體關注，包括日本朝日新聞、德國史威林人民報、智利外交電子報、印尼更新之聲晚報、聖克里斯多福及尼維斯ZIZ國家廣電公司等橫跨歐亞美多家國際媒體，皆報導肯定，邀請世界旅客一同感受台中花博的魅力。

市府新聞局說，台中花博的成功陸續引發國際媒體關注，包括德國史威林人民報、德國中德廣播電台(MDR)、德國廣播電台(Deutschlandfunk)、德國公共廣播聯盟ARD、德國焦點雜誌(Focus)、法國海洋新聞日報(Presse Ocean)、日本朝日新聞、日本經濟新聞、日本日經廣播電台、印尼更新之聲晚報(Suara Pembaruan)、智利外交電子報(Diario Diplomatico)、聖克里斯多福及尼維斯ZIZ國家廣電公司(ZIZ National Broadcasting Corporation)等10多家平面、電台及電視媒體，皆針對花博理念、花卉展示、展館設計等予以正面報導。

印尼更新之聲晚報以「2018台中花博再現人文與自然親近之意義」為標題，內文指出，台中市政府以「花現GNP：Green、Nature、People」為花博主題，重新尋找自然與人的意義，邀請民眾參加相關活動更加貼近大自然；其中，后里馬場園區主展館「花舞館」更設計機械鐘，每小時讓遊客可以「聽見花開的聲音」，同時也可以到市集選購精美文創產品。

花博的三個展區裡，還有許多美麗花卉裝置及許多攤位展示，許多國家也都設展攤參與其中；而以水文為特色的豐原葫蘆墩展區也有綜合科技與花卉的精采展示，開幕以來，吸引大批民眾欣賞。

智利外交電子報報導指出，花博每年輪流於世界各國城市舉行，旨在全球推展園藝設計，蔡英文總統於台中花博開幕晚會致詞時，感謝台中市政府及花博志工的用心，讓花博順利在台中開幕，盼藉由花博，展現台灣傲人的高效率農業及極佳園藝。

台中花博廣邀世界各國參與國際庭園及花卉競賽，日本朝日新聞報導表示，群馬縣以玫瑰、繡球花及菊花等參賽，順利奪得銀牌；法國海洋新聞日報(Presse Ocean)則指出，法國在園區內搭建一座面積300平方公尺的戶外花園「具南特風格的花園」，充滿法式風格，展現美麗的工藝手法，迎接世界各地遊客參觀。

(中時 )