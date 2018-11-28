和柯文哲爭搶副市長人選邱豐光？ 侯友宜：很多人想重用他

2018年11月28日 11:31 中時 許哲瑗

市府小內閣人事即將重新布局，外傳警政署副署長邱豐光成為台北市柯文哲、新北市長當選人侯友宜爭搶的副市長人選，對此侯友宜表示，目前所有人事都在討論中，仍未定案，邱是很棒的警政人才，也是多年的老戰友，做事態度認真負責，「很多人想重用他」。

侯友宜今早出席土城感恩茶會，新北市議員洪佳君、林金結、黃永昌也聯袂出席，侯友宜說，選前努力是基本工作，選後才是更大的壓力，新北市要傾聽底層的決策，從底層由下往上，上頭負責執行，市府不但要有執行力、有魄力，也要展現更快速的反應能力。

大選落幕，市府小內閣人事布局成為外界關注話題，外傳警政署副署長邱豐光，在台北市政府警察局長任內深受柯文哲信任，又和侯友宜合力偵破「白曉燕命案」，交情深厚有革命情感，成為雙北未來副市長的必爭人選。

侯友宜說，所有的人事都還在思考討論中，仍未有定案，但邱豐光是很棒的警政人才，也是多年的老戰友，做事態度認真負責，很多人想重用他。

媒體問題國民黨主席吳敦義下午將在中常會宣布，明定直轄市、縣市長為當然中常委，是否會增加工作負擔？侯友宜說，所有工作一切以新北市的市政為主軸，其他都是其次問題。

國道警員王黃冠鈞在協助排除故障車輛時，遭撞導致腦死，家屬決定器捐，警界出身的侯友宜指出，警察的危險性不會輸給任何行業，尤其負擔的壓力、責任超過其他公務體系，不是要給他肯定，而是在各方面的福利、待遇以及各項法令不周全的地方，都有探討之處，這次實習同仁受到嚴重傷害，可見法令上面的不足，就應該及時彌補，以免類似憾事再次發生。

至於曾任新北市府副發言人的江怡臻首次參選議員，以黑馬之姿奪下該區第一高票當選，卻被外界認為是打「市府牌」奏效，侯友宜認為，江怡臻是她自己努力，從她宣布參選以來一步一腳印，即使懷有身孕仍以誠懇態度、豐富學術來說服選民，能高票當選是她自己努力所來，應該要感謝這樣的年輕人才進到議會，才有新氣象，她把在市府的精神轉換到競選活動，是很優秀的人才。

(中時 )