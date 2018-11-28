公投亂象多！親民黨團呼籲重新調高公投門檻

2018年11月28日 11:36 中時 季節

針對上週六「九合一大選」及十項公投案的投票亂象，親民黨立院黨團28日召開記者會表示，早在年初公投法修法時，親民黨團即已提出相關警告，要求修法應慎重。總召李鴻鈞呼籲如今朝野政黨應重新修正公投法的弊病，連署門檻及通過門檻宜適度調整並且評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規劃。

立委陳怡潔指出，之前中選會誇口投票只要一兩分鐘，結果投票當天卻讓人民起碼都要排隊一、兩個鐘頭。過去台灣民眾大排長龍的景象只出現在買好康、買便宜、買限量。事前規畫不良，事後又危機處理不當，前中選會主委陳英鈐絕對就是罪魁禍首，但不是主委一個人下台就可以了事，包括中選會副主委及所有委員應該要知所進退。另外，監察院也必須展開調查並追究相關人員行政及法律責任，不能讓一個主委請辭，就把之前違法重行公告，造成931萬額外公帑支出浪費的責任一筆勾銷。

陳怡潔還說，這次執政黨輸掉的不僅僅是地方選舉，10項通過的公投案中，除了同性婚姻議題，包括反深奧、反空污、反核食、攸關2020非核家園的以核養綠等案全數過關，等於就是台灣民眾對蔡政府的施政政策說NO，如果行政院不接受公投的直接民主，賴院長就該總辭以示負責向全民交代。

陳怡潔強調，公投成本高，一旦交付公投就應該成為政府政策，人民絕對拒絕政府拿人民15億納稅錢，只為了做一次全國民意大調查。行政院必須依照「公投法」第30條的規定，尊重公投結果完成後續的法律程序工作。

立委周陳秀霞也指出，本次公投主文考驗民眾閱讀理解能力。許多人提到，他們拿到公投票後，還要看看主文內容，有時根本難以理解公投主文到底是肯定句還是否定句，導致需要在圈票處花費很多時間，也就造成投票所大排長龍的亂象。

因此，親民黨團將提出以下四點公投法修正方向，補足缺失，也希望朝野政黨能冷靜坐下來重新考量，修正公投法的弊病，首先，成案門檻維持不變，連署門檻及通過門檻宜適度調整，李鴻鈞主張通過門檻可調高為選舉人總數的三分之一。再來，公投結果行政院若不執行應總辭下台。此外，主管機關應於公民投票案成立後四個月起至六個月內舉行公民投票，延長公投的宣傳期。最後，評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規劃。

(中時 )