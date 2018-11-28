NBA》飆進三分球 林書豪雙位數得分仍中斷

2018年11月28日 11:37 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

已經連續三場比賽貢獻雙位數得分的老鷹隊後衛林書豪，今天上陣替補打了19分鐘，僅有4次出手機會，命中一顆三分球，加上罰球全場僅進帳7分，所幸客場作戰老鷹隊挺過決勝節熱火隊的猛攻，最終115：113帶走本季客場第2勝。

林書豪此役在第1節剩6分57秒時替補上場，不到1分鐘就助攻隊友得分，也在該節剩2分54秒時，在底線投進1記三分球，但在該節剩2分54秒時被換下場；第2節林書豪在倒數8分16秒時回到場上，並一路打到中場休息，這節尾聲老鷹隊打出一波10比0攻勢拉開差距，其中林書豪透過罰球貢獻4分。

第3節地主熱火隊嘗試縮小差距，一度追到剩9分落後，不過林書豪再度助攻隊友投進三分球，又回到雙位數領先；全場最多曾獲後19分的熱火隊，在第4節仍不放棄，靠著一波14：0高潮超前，這是熱火隊自第2節46：45領先後首次領先。

不過老鷹也沒有因此被打擊，再連得7分要回領先，最後在有時間執行最後一波進攻的情況下，熱火隊耐心導傳，可惜倒數1.1秒後衛李察遜（Josh Richardson）三分線出手不進，老鷹隊抓下進攻籃板，比賽時間也終了。

Jeremy dropping nice dimes out here. pic.twitter.com/knv4oGRZrA — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2018年11月28日

林書豪在第4節剩7分35秒球隊領先6分時被換上場，只打了快3分鐘就又被換，加上戰況吃緊，最後總教練還是交由崔楊（Trae Young）在場上主導。

老鷹隊本戰共5名球員得分上雙位數，崔楊17分、10助攻、5籃板表現最好，林書豪也有5籃板、2助攻；熱火隊則是6人的分上雙，以最後一擊失手的李察遜22分最高，打完這一季就要退休的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），獲得全隊次高的18分。

(中時電子報)