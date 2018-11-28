日日發清瘦羊肉爐清燉湯頭羊肉片涮嘴

日日發羊肉爐，從中午開始營業，在攤子上擺滿「全羊系列」供消費者點餐，老闆陳立志，為人親切、好客，親自上菜。（張妍溱攝）

友善列印
中時
日日發清瘦羊肉爐，走的是清燉口味，羊肉片，肉質鮮嫩，採羊大骨熬煮10幾個鐘頭，湯頭新鮮度極佳，老闆會一直來續湯。（張妍溱攝）
羊肉片，肉質鮮嫩，採羊大骨熬煮10幾個鐘頭，湯頭新鮮度極佳。（張妍溱攝）

冬天進補，一鍋熱騰騰的羊肉爐，補氣又暖身！台中市西屯區日日發羊肉爐老店，是老饕們都熟知的好滋味，每天現宰土羊肉，從羊頭吃到羊尾。老闆陳立志說，清燉的清瘦羊肉爐，一年四季都能溫補，羊肉片在滾燙湯裡涮幾下，即能品嘗，吃起來清爽無負擔。

店家主打當日現殺現宰的「全羊大餐」，除了羊五花、瘦肉等部位，熟門熟路的饕客，還會點每日限量的羊腦、羊頭肉羊眼、羊鞭等，羊肉爐以新鮮出名，清燉的清瘦羊肉爐，走的是清燉口味，尤其羊肉片，肉質鮮嫩不油膩，羊大骨熬煮10幾個鐘頭，湯頭新鮮度極佳，老闆會一直來續湯。

賣20多年羊肉爐的老闆陳立志表示，採用純土羊肉，肉質一定要新鮮，去除不好的油脂，就算清燉也不會有「羊膻味」，店裡採用的是四季皆宜的清湯料理，以羊骨慢火熬製做清甜高湯，加入麻油、薑片，增添香氣提味。

陳立志指出，細緻滑嫩的羊肉片放入滾沸的湯頭，來回涮幾下加上自製沾醬，美味入口，店內提供各式蔬菜及火鍋料選用，尤其羊肉爐湯汁熬煮，愈滾愈香，不論春夏秋冬，男女老幼皆可食用，是補氣養身的最佳食補。

地址：台中市安和路127之7號

營業時間：中午12：00–晚上12：00（售完為止）

電話：04–24656688

公休：全年無休

價位：清瘦羊肉爐一份500元、另可加點配料

(中時 )

只要5秒免排隊！這5國家讓台灣護… 如何申請註冊日、韓、美、英、澳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。