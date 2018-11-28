日日發清瘦羊肉爐清燉湯頭羊肉片涮嘴

2018年11月28日 11:50 中時 張妍溱

日日發清瘦羊肉爐，走的是清燉口味，羊肉片，肉質鮮嫩，採羊大骨熬煮10幾個鐘頭，湯頭新鮮度極佳，老闆會一直來續湯。（張妍溱攝）

羊肉片，肉質鮮嫩，採羊大骨熬煮10幾個鐘頭，湯頭新鮮度極佳。（張妍溱攝）

冬天進補，一鍋熱騰騰的羊肉爐，補氣又暖身！台中市西屯區日日發羊肉爐老店，是老饕們都熟知的好滋味，每天現宰土羊肉，從羊頭吃到羊尾。老闆陳立志說，清燉的清瘦羊肉爐，一年四季都能溫補，羊肉片在滾燙湯裡涮幾下，即能品嘗，吃起來清爽無負擔。

店家主打當日現殺現宰的「全羊大餐」，除了羊五花、瘦肉等部位，熟門熟路的饕客，還會點每日限量的羊腦、羊頭肉羊眼、羊鞭等，羊肉爐以新鮮出名，清燉的清瘦羊肉爐，走的是清燉口味，尤其羊肉片，肉質鮮嫩不油膩，羊大骨熬煮10幾個鐘頭，湯頭新鮮度極佳，老闆會一直來續湯。

賣20多年羊肉爐的老闆陳立志表示，採用純土羊肉，肉質一定要新鮮，去除不好的油脂，就算清燉也不會有「羊膻味」，店裡採用的是四季皆宜的清湯料理，以羊骨慢火熬製做清甜高湯，加入麻油、薑片，增添香氣提味。

陳立志指出，細緻滑嫩的羊肉片放入滾沸的湯頭，來回涮幾下加上自製沾醬，美味入口，店內提供各式蔬菜及火鍋料選用，尤其羊肉爐湯汁熬煮，愈滾愈香，不論春夏秋冬，男女老幼皆可食用，是補氣養身的最佳食補。

地址：台中市安和路127之7號

營業時間：中午12：00–晚上12：00（售完為止）

電話：04–24656688

公休：全年無休

價位：清瘦羊肉爐一份500元、另可加點配料

(中時 )