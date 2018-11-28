回應選舉結果 馬曉光：堅持九二共識才有出路

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

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九合一選舉後，大陸國台辦首度舉行例行記者會，發言人馬曉光數度提及「九二共識」的重要。他呼籲，民進黨及其當局只有放棄台獨立場，認同「九二共識」，才能在兩岸關係中找到出路。

馬曉光表示，大陸的對台方針政策是一貫的、明確的，大陸將繼續堅持體現一個中國原則的「九二共識」、反對台獨，不斷擴大深化兩岸經濟文化交流合作，堅定不移地為兩岸同胞謀福祉，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，率先同臺灣同胞分享大陸發展的機遇和成果，逐步為臺胞台企提供更好的發展機遇和更大的發展空間，讓臺灣同胞獲得更多的實實在在的好處，得到更大更好的發展。團結廣大臺灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

針對蔡英文總統在請辭民進黨主席時表示，近三年來臺灣正走在正確的道路上，今後也將會繼續堅持既有路線，馬曉光指責，民進黨當局上臺以來，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，支持縱容形形色色的台獨分裂活動，阻撓限制兩岸民眾之間的交流合作，挾洋自重，不斷拋出充斥「兩國論」的分裂謬論和針對大陸的對抗言行，升高兩岸敵意，導致兩岸關係形勢複雜嚴峻，嚴重損害了臺灣同胞的利益。

馬曉光呼籲，民進黨當局應該深切檢討，正視臺灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展紅利，希望改善經濟民生的強烈願望，回到「九二共識」的政治基礎上來，回到兩岸關係和平發展的正確道路上來。民進黨及其當局只有放棄台獨立場，認同「九二共識」，才能在兩岸關係中找到出路。

此外，國民黨主席吳敦義去年當選後一直未能到大陸進行訪問，這次九合一選舉後，台灣政治版圖由綠地變藍天，國共兩黨的領導人會晤是否可望舉行？馬曉光表示，大陸願意同臺灣所有堅持「九二共識」、反對台獨的政黨加強交流對話，共同維護臺灣地區和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉，推進兩岸關係和平發展。

至於國民黨15個新當選的縣市長都明確表示堅持「九二共識」，和大陸交流拼經濟，行政院長賴清德近日表示予以尊重，馬曉光回應，如果他們（民進黨政府）真的願意從善如流，就應該回到「九二共識」的政治基礎上來，回到兩岸關係和平發展的正確道路上來。

(中時 )

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