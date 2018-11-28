腥妻又被扯進三角恩怨 賈乃亮驚吐「一個人過得很好」爆離婚

李雨桐又轟舊愛薛之謙，竟扯到李小璐，讓其夫賈乃亮莫名遭到輿論，無奈發文「一個人過得很好」。(取材自李小璐工作室微博、賈乃亮微博)

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中時電子報

以一首〈演員〉走紅的大陸歌手薛之謙，情史錯縱難解，去年跟前妻高磊鑫復合，網紅舊愛李雨桐則憤怒跳出來爆料自己曾為他墮胎，還為錢的事情鬧翻，雖之後薛之謙當了爸爸，然形象已崩盤，而前女友砲火依然猛烈，近來薛之謙上陸綜《火星情報局》，談到走過風風雨雨的心情忍不住淚崩，舊愛李雨桐疑似看不下去又開譙，甚至說出「你和李小璐的事情非得被爆出來才甘心嗎」，不但引爆熱議，也疑似曝光了李小璐跟老公賈乃亮之間的婚姻狀況。

李雨桐又對薛之謙開炮，今凌晨在微博連po多則文，先是說道：「看到一些話想發飆卻不能發飆，就是成熟的代價吧」，接著又補刀：「偽君子你哭什麼哭啊！你和李小璐的事情非得被爆出來才甘心嗎？」，還暗示其實還有一堆「未爆彈」名單，最後她無奈寫下：「無辜的人被傷害並不是本意，繼續忍吧」，隨後刪除了先前的文章，然仍引發眾多輿論。

，李小璐無端捲入薛之謙與舊愛的紛爭中，導致自己的婚姻也被波及，甚至有網友爆料夫妻倆早已各玩各的，還質疑賈乃亮的性向，讓賈乃亮姊姊賈珊先一步發怒回應，直呼網路霸凌弟弟這麼一個善良陽光的人，「還有人性嗎？」，之後賈乃亮也打破沉默，寫下：「我一個人過的很好，不想再捲入這些是是非非，忍了很久了，請不要什麼事都帶上我，世上還有很多美好的事情要去做，不辜負別人，不辜負生活，一個人的時候，不辜負自己！」，其中「一個人」這句引發揣測，懷疑他跟李小璐不只是名存實亡，而是已經黯然離婚，然尚未獲得賈乃亮或李小璐方面的回應。

(中時電子報)

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