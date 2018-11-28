甲狀腺長小結節 醫師：就算小於1公分也能是癌

王舒儀（前排醫師）正在替民眾檢查甲狀腺結節。鄭郁蓁攝影

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甲狀腺發現小結節讓不少人超困擾。一名45歲陳小姐，健檢發現甲狀腺有4顆結節，因均小於1公分，起初被告知追蹤即可，但有甲狀腺癌家族史的她不放心；經醫師搭配智慧醫材的輔助診斷，發現有2顆「怪怪的」，手術切除送驗後，證實為甲狀腺癌，經治療已痊癒，讓她直喊好險。

彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師王舒儀表示，國際研究指出，健康成人約有19~68％機率有甲狀腺結節，「年紀愈大，盛行率愈高」。她就曾單日替13位民眾做健診，結果竟高達10人發現都有結節，她指出，遺傳、吸菸、肥胖都是危險因子。

王舒儀說，儘管甲狀腺結節有逾9成為良性，只須定期追蹤即可，但良、惡性得靠醫師超音波觀察結節形狀、特徵、大小等來判斷，一旦懷疑可能是惡性，便得進一步用細針穿刺化驗，並決定是否手術切除；但由於細針長、又扎在脖子上，加上檢查完易出血、疼痛，讓不少民眾卻步。

王舒儀指出，目前醫師可以透過甲狀腺智慧醫材輔助，進行非侵入式的檢測，像該名女子，健檢發現有4顆結節，儘管未滿1公分，透過智慧醫材輔助，事後再搭配穿刺結果也確實顯示為惡性，便決定手術切除，讓懸在心中的大石可以落地。

安克生醫總經理李伊俐指出，過往結節的良惡性判讀，很重「醫師經驗」，不過非侵入式檢測的智慧醫材，能準確協助醫師判斷，有助早期發現和治療，讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術，也有助於節省健保支出。

(中時 )

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