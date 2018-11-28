心結！梅根太強勢 凱特淚崩試衣間

2018年11月28日 12:01 中時電子報 吳映璠

梅根與嫂嫂凱特不合的傳聞甚囂塵上，不過她們之間的不對盤心結並不是最近幾個月才發生，現有消息指出，早在梅根嫁入英國王室之前，就因為性格太過強勢、要求完美，讓凱特備感壓力，不顧體面與否，直接淚灑試衣間。

梅根與凱特不合傳聞甚囂塵上，王室幕僚透露兩位公爵夫人性格「非常不同」（very different people），更坐實了這項傳聞。

梅根對自己婚禮的要求極高，眾所皆知，據英國太陽報（The Sun）27日報導，在今年5月大婚前幾周，即將擔任婚禮花童的夏綠蒂公主就試穿了她的花童小洋裝，不過當時她的未來嬸嬸似乎不太滿意。

報導指出，才3歲的夏綠蒂試衣成果並不符合梅根「要求」。

王室消息來源透露，整個試衣過程讓人感到相當焦慮，讓剛生下路易小王子、因此比較情緒化的凱特「壓力大到發抖」，「淚灑」試衣間。

王室幕僚雖未證實這項消息，不過也不否認曾發生過這件事，更評論兩位公爵夫人性格「非常不同」（very ­different people）。

梅根自從嫁給哈利王子，行為舉止不符合王室傳統，屢屢躍上新聞版面。先前才傳出她習慣早起，清晨5點就開始傳簡訊給幕僚。上周，英國媒體才又踢爆哈利與梅根即將搬離與兄嫂同住的肯辛頓宮（Kensington Palace），雖是以生寶寶的名義搬家，不過也讓妯娌間不合傳聞更加鮮明。

消息指出，梅根因為堅持做自己，多次惹怒幕僚，現在連女王都開始關切整件事，甚至對哈利王子說重話。

(中時電子報)