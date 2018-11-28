河北化工廠爆炸事故原因曝光 車輛「一個挨一個炸」

一位目擊民眾稱，路邊停靠的多輛貨車載有化工原料，發生爆炸時司機正在車內睡覺，「來不及撤，都睡著了。車突然炸了，一個挨一個炸，一個挨一個地著火」。（翻攝鳳凰網）

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大陸河北省張家口市的盛華化工廠門口28日凌晨0時41分發生爆炸意外。陸媒報導稱，事故原因系一輛運輸危險化學品的車輛等待進工廠過程中發生爆炸，並引燃了周圍車輛。張家口市委宣傳部初步核實，目前已致22人死亡、22名傷者。現場50輛大小貨車受到大火波及，燒成灰燼。一位目擊民眾稱，路邊停靠的多輛貨車載有化工原料，發生爆炸時司機正在車內睡覺，「來不及撤，都睡著了。車突然炸了，一個挨一個炸，一個挨一個地著火」

上海《澎湃新聞》報導指出，11月28日9時許，張家口市安全生產監督管理局辦公室吳姓工作人員表示，當日淩晨爆炸的地點為張家口市橋東區河北盛華化工有限公司門口，系一輛運輸危險化學品的車輛等待進工廠過程中發生爆炸，並引燃了周圍車輛。

他表示，包括這些車輛的司機在內，目前正在核實所有的傷亡人員身份，具體爆炸原因有待化驗，專家已趕赴現場調查，截至目前尚未發生二次爆炸。

大陸央視報導稱，大陸公安消防派員到場搜救確認，意外中死者人數增至22人，還有22名傷者已分別送往河北北方學院第一醫院和251等醫院救治，現場已無明火。共有38輛大貨車以及12輛小型車受到大火波及。

報導稱，從微博上流出的影片中可以看到，爆炸後火光衝天，現場有大量的濃黑煙冒出。影片顯示，現場火光熊熊，濃煙沖天；醫院內有多名傷者等候救治，部份人手、腳、臉部被熏黑。

新京報報導稱，附近一位自稱目擊事發過程的村民表示，路邊停靠的多輛貨車載有化工原料，發生爆炸時司機正在車內睡覺，「來不及撤，都睡著了」。他稱，事發時「車突然炸了，一個挨一個炸，一個挨一個地著火。」

報導稱，距離事發地近3公里的紅賓居食府老闆稱，事發時正在睡覺，被爆炸聲驚醒，「當時已經睡了，爆炸後玻璃震了一下，我還以為是發生了地震」。

(中時 )

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