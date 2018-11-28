小英放手吳音寧去留成定局 游淑慧曝綠白再次攜手內幕

2018年11月28日 12:06 中時電子報 戴安瑋

大選綁公投，民進黨大敗，北農總經理吳音寧被點名是這次敗選戰犯之一，農委會主委林聰賢今在立法院透露，吳已完成階段性任務，暗指吳將去職。對此，準國民黨台北市議員游淑慧疑惑的說，吳完成了什階段性任務，並質疑民進黨放走吳音寧，象徵大敗的民進黨和慘勝柯文哲，白綠即將再次攜手。

游淑慧在臉書上發文表示，吳音寧階段任務完成？是什麼？是領完248萬年薪、讓果農哭泣一年、讓民進黨敗選、趕走韓國瑜、禍害蔡賴政權、整慘柯文哲及北農2018年虧損等七大項嗎?

她說，前天，蔡英文致電柯文哲示善意；今天，民進黨放手吳音寧表誠意。大敗的民進黨和慘勝柯文哲，白綠即將再次攜手！吳音寧即便離職，她任內北農的營運績效，還是該檢討、檢視，而自治條例還是要修改；否則下一任總經理萬一又效法她，領了高薪、虧了北農、裝了英雄，哪誰該倒楣？

她疑惑的說，政治只有利益沒有信仰，吳音寧下一個階段任務是什麼？網友紛留言說，「林聰賢下吳音寧上」、「吳音寧助攻韓國瑜的任務已經達成，可以下台了」、「別鬧了，她的階段性任務是要到2020啊！」。

還有網友說，「早該滚下來！民進黨就是吃相難看」、「趕走韓國瑜，然後讓他當選任務完成了，哈哈」、「沒有綠色支持的柯文哲就什麼都不是，這次選舉就是最好證明」、「狼狽為奸」。

(中時電子報)