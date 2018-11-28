交通部救觀光只靠補助？立委酸「專案結束就打回原形」

2018年11月28日 12:18 中時 李宜秦

國內觀光產業兩年前開始萎縮，由於執政黨政治立場原因，導致陸客不來，政府轉而力推新南向政策，也推出國旅暖冬遊，交通部長吳宏謀坦言「對觀光績效不滿意」。然而立委葉宜津痛批，台灣的觀光特色都只有自然、沒有人文，又太多一次性景點。立委顏寬恒也質疑，「補助結束就打回原形，各縣市補助不一，是否是選舉考量篩選？」

立法院交通委員會今日邀請交通部長吳宏謀、觀光局長周永暉列席報告並備質詢，周永暉表示，預計12月上旬，來台的外國旅客人數就會突破1千萬人，其中外界擔憂的陸客流失問題，報告顯示今年1到10月來台陸客已達225.5萬人次，較去年同期成長0.67％。

然而近年來台旅客多以自由行為主，團客漸少，立委蕭美琴表示，「觀光客外溢消應差，旅客多集中北部」。葉宜津質疑，觀光局對新南向旅客與國人推出觀光補助，仍只是治標的方式，立委顏寬恒直說，「補助結束就又打回原形」。

葉宜津表示，台灣的觀光資源多是老天爺給的，例如山、海、峽谷等，缺少人文資源，且觀光局不斷推出一些一次性景點，包括水晶教堂、天空步道、太平雲梯等，剛推出時旅客會一窩蜂朝聖，熱潮過了就又門可羅雀，痛批「觀光局不解決，人民就是繼續出國旅行」。

顏寬恒表示，雖然觀光局口口聲聲強調南向旅客增加，然而卻忽略其消費力降低的事實，且大陸觀光市場擺在一旁不用，卻捨近求遠追求其他消費力較低的客源，說要多面向尋找客源，又沒有實質作法，只好花錢補助，勉強維持觀光人次。

顏寬恒表示，觀光局推出的補助各縣市不同，質疑是因選舉考量而有所篩選。吳宏謀則回應，「對國內的觀光績效並沒有很滿意」，因此有許多計畫待執行，加上觀光是整體性流動，只要某縣市有重要觀光資源，或需要協助，中央就會給予經費，不會有差別待遇。

(中時 )