東歐或陷入新衝突 陸媒：東亞國家應珍惜和平

友善列印
中時

近日俄羅斯與烏克蘭陷入新的衝突，引起全球關注。大陸《環球時報》評論稱，東亞人慶幸的是，在過去的幾十年裡，東亞雖然也有各種問題和矛盾，但沒有出現歐洲東部的「地緣政治潰瘍」。相關國家應珍惜本地區和平發展的慣性，不讓本地區出現國際政治的火藥桶。評論也提到，台灣地區現階段的不確定性似乎最高，民進黨當局有挾洋自重、走對抗大陸的激進苗頭。然而不久前的九合一選舉又展現了台灣社會似與這種苗頭相反的一面，今後的情況有待觀察。

大陸《環球時報》刊登「與東歐比，東亞的相對寧靜值得總結」評論指出，俄羅斯與烏克蘭曾是最親密的兄弟，正因為當時的親密，已經難分你我，二者分家是蘇聯解體最扯不清的一對關係，兄弟反而成了冤家。2014年以來，烏克蘭丟了克里米亞，烏東部地區宣告「獨立」，烏陷入實際上的分裂狀態。

評論稱，俄羅斯遭受的看上去遙遙無期的制裁，以及烏克蘭所經歷的政治版圖巨變未必都是注定要發生的。烏克蘭的「橙色革命」，還有西方的干預，形成三方奇怪的平衡。

評論稱，值得亞洲人、尤其是東亞人慶幸的是，在過去的幾十年裡，東亞地區雖然也有各種問題和矛盾，但沒有出現歐洲東部的地緣政治潰瘍。

評論認為，東亞及鄰近國家一定要珍惜本地區和平發展的慣性，不把自己搞成大國博弈的焦點，不讓本地區出現國際政治的火藥桶。

評論稱，近年中日、中印關係雙雙回暖；菲律賓、越南在南海問題上也沒有充當外部力量的戰略玩偶，這些清醒反映了東方的智慧。而台灣地區現階段的不確定性似乎最高，民進黨當局使勁貼外部力量，有挾洋自重、走對抗中國大陸的激進苗頭。然而剛剛舉行過的「九合一」選舉又展現了台灣社會似與這種苗頭相反的一面，今後的情況有待觀察。

評論指出，華盛頓已將戰略重心轉向亞洲，如果東亞出現烏克蘭局勢那樣的潰瘍，會更利於西方大國戰略的展開。東亞及周邊地區的所有成員需要建立這樣的政治警覺，避免腦子一熱，鑄成很長時間都難以扭轉過來的錯誤。

(中時 )

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