《全台最速報》暗諷吳音寧？柯P開北農新總座要這２條件

2018年11月28日 12:14 中時電子報 綜合報導

◎暗諷吳音寧？柯P開北農新總座要這２條件

農委會林聰賢今明確指出，北農總經理吳音寧「階段性任務已經完成」，外界解讀吳即將被撤換。對此，台北市長柯文哲今表示，他沒有別的意見，但對於未來新任人選只有兩個條件，首先是專業，接著是要願意進議會備詢；由於吳音寧任內拒絕進議會，柯這番回答也頗有暗諷吳音寧的意味。

◎藍營縣市首長任當然中常委 朱立倫：不能只是用加法

九合一大選過後國民黨內傳出建議，由獲勝縣市首長進黨中央擔任當然中常委，對此新北市長朱立倫今天上午表示，不能只是用加法，要用整體全面的改革，真正決策核心由民意代表。

◎丁守中提司法驗票 可以乾淨輸 不能讓柯骯髒贏

丁守中與律師團28日上午出面說明關於驗票及選舉無效訴訟之問題，丁守中表示，提起選舉訴訟不是為了個人，而是為了捍衛台灣民主價值，不允許任何人偷走台灣的民主，「丁守中可以乾淨的輸，不能讓柯文哲骯髒的贏」。

◎走路像踩空氣 脊椎內視鏡手術找回健康

主打北漂族回家的韓國瑜當選高雄市長，選戰剛結束，就有一名憲兵南漂高雄開刀。他因為搬起重物施力不當，造成左半側嚴重痠麻痛，左腿抽筋無力，走路竟像踩進空氣中，經過脊椎內視鏡手術，讓左大腿恢復健康。

(中時電子報)