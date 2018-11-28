富二代豪宅種大麻 老父嘆：孩子沒教好

劉姓富二代在豪宅架溫室種大麻。（徐養齡翻攝）

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劉姓富二代在豪宅架溫室種大麻。（徐養齡翻攝）
大麻成品。（徐養齡翻攝）
劉男自製空氣濾清器擋住異味。（徐養齡翻攝）
劉男溫室的排風管。（徐養齡翻攝）

台中市25歲劉姓富少染上毒癮，竟異想天開當起「自耕農」培育大麻，在父親的百坪豪宅內自闢溫室，不料上網交易紀錄被警方抓包，4個月來心血瞬間化為烏有，事業有成的劉父得知兒子走偏，在警局搖頭嘆息「怪我兒子沒教好」。

警方調查，劉男今年初上網到某地下論壇瀏覽種植大麻資訊，DIY自學栽培技術，並以每棵500到1000元購買大麻種子回家種，劉更親手在豪宅內架設專門溫室，當起「自耕農」。

警方指出，劉男的溫室媲美專業大麻農，在木製櫃子下裝風扇排風，挖風洞口灌冷氣，8顆LED燈泡懸吊在櫃子上，還加裝錫箔紙聚光，讓大麻花長得「頭好壯壯」，順利養出一大罐大麻成品。

劉男以為當自耕農神不知鬼不覺，不料在網上的交易紀錄露了餡，新竹市警第二分局偵查隊，台中市警第五分局，台中市刑大科偵隊27日持搜索票到直搗劉男住的豪宅，當場在溫室查獲16株大麻及成品。

劉男落網後否認販毒，指他去年出國到大麻合法國家遊玩時，一時好奇接觸到大麻，回台後上網學習種植技術，並以每棵500到1000元買了6棵種子DIY繁殖；全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

劉男父親得知兒子被抓，趕緊放下手邊工作趕到警局，看到兒子親手栽種的10多株大麻「傑作」，當場氣得直搖頭，指兒子平常沒跟家人住在一起，不料竟染毒，頻頻自責「怪我兒子沒教好」。

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(中時 )

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