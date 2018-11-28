習訪西班牙　推動陸西戰略夥伴關係更上層樓　簽署帶路協議與否受關注

2018年11月28日 12:46 中時 陳柏廷

大陸國家主席習近平當地時間27日下午抵達西班牙馬德里，展開正式的國是訪問。習近平表示，希望深化兩國關係，推動陸西全面戰略伙伴關係開啟新的時代旅程。兩國預計簽署多項協議，包括向大陸出口火腿，以及簽署阿爾赫西拉斯（Algeciras）港口和寧波舟山港口之間的合作協議。

習近平的專機於當地時間下午4時05分左右，抵達馬德里巴拉哈斯國際機場（Madrid–Barajas Airport）。習近平和夫人彭麗媛受到西班牙政府高級官員熱情迎接。西班牙兒童向習近平夫婦獻花。禮兵分列行進道路兩側。

據新華社報導，當習近平乘坐的專機進入西班牙領空時，2架西班牙空軍戰機升空護航。

習近平指出，陸西交往源遠流長。當前，兩國都處在改革發展的重要階段，深化雙邊關係、鞏固傳統友誼、擴大務實合作、實現共同發展，符合兩國和兩國人民利益，也有利於世界和平、穩定、繁榮。

習近平強調，訪問期間，期待同國王費利佩六世（King Felipe）和首相桑切斯（Pedro Sanchez）等西班牙領導人就雙邊關係和共同關心的問題廣泛深入交換意見，推動中西全面戰略伙伴關係開啟新的時代旅程。

值得一提的是，習近平還在西班牙《阿貝賽報》（ABC）發表署名文章，指當前國際面臨前所未有的挑戰，特別是保護主義、單邊主義不斷抬頭，他今次出訪的一個主要任務是同到訪國家以及世界主要經濟體領導人探討加強國際社會團結，完善全球治理，發展夥伴關係，深化友好合作，促進世界和平穩定和發展繁榮。

西班牙首相辦公室指，雙方會簽署八項協議，包括向中國出口伊比利亞（Iberian）火腿。路透社引述消息人士指，雙方亦會簽署阿爾赫西拉斯（Algeciras）港口和寧波舟山港口之間的合作協議。

不過，根據西班牙高階政府官員今天在習近平專機抵達前表示，西班牙不會簽署加入尋求加強歐亞互聯互通的「一帶一路」倡議。

(中時 )